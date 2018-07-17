德尚，一个“普通人”的加冕

沈坤彧

莫斯科的大雨成了德尚的加冕礼，这个荣耀之夜过去之后，他将加入扎加洛和贝肯鲍尔之列，成为世界上第三个先后以球员和主帅身份捧起世界杯冠军奖杯的男人。在这届世界杯之前，德尚身处齐达内巨大的阴影之下，这名昔日的队友在辞别皇马之后，是最有可能取代他法国主帅一职的人。但一座世界杯冠军奖杯将会让他安心，也足以让对手死心了。

德尚的金手指

二十年前，在雅凯率领下捧杯的那支法国队里，队长德尚是个性最为模糊的一员。巴尔特兹的精妙口才让他和记者们打成一片；扎着小辫的佩蒂特自带时尚先锋的华丽光芒；齐达内不言不语却是世界上球踢得最好的人。至于德尚，只是一个普通人。在他长达几十年的球员和教练生涯中，他默默接受了大众赋予自己的“普通人”人设，并乐此不疲。熟悉他的人都说，这个来自巴斯克地区的小镇青年乐于做一个平凡人，但这个平凡人却有不平凡的命运相伴。鉴于他所取得的成就，法国媒体评价他，“被德尚的手指触碰过的东西都变成了金的。”

个性鲜明的倔老头雅凯，在那支冠军队里最喜欢的球员是德尚。而视德尚为儿子的他偏偏在前几任国家队主帅的竞争中站到了德尚的对立面，多梅内克是他钦点的，布兰科的任命也是他发话的……个中原因或将永远成谜。师徒两人时隔二十年相继获得世界杯冠军，这多少让人好奇他们之间千丝万缕的联系。他们的成功有很多相似的地方：都借助了天才横空出世，但雅凯等待齐达内近四年，德尚只用了几个月的时间就让队员和媒体信服姆巴佩应该是场上11名球员中享有最大自由的一个；都不顾及外界强烈反对淘汰了很多大牌球员……

6月12日，在一次媒体的圆桌会议上，雅凯这样评价了两人的关系，“我们对于足球和生活的哲学多少是相同的。”老头提醒大家注意，“迪迪埃总是强调团队的重要性，在集体生活中，一些东西不可触犯，如果一个人起了做逃兵的念头，他就将立刻被集体所淘汰。不要忘记，迪迪埃整个球员生涯里一直都是队长。他的地位是特殊的。他是球队内部的一分子，他知道怎么去掌握局面。队员们尊重他，因为这是一个值得尊重的人。”

德尚的鸡汤

这届世界杯上，我们看到了德尚对球员的各种拥抱。相比主帅，他看上去更像他们的兄弟。队员有多服他，帕瓦尔大战前的一句话作出了最好的注脚，“我们已经准备好和他一起去上战场。”但千万不要被这些柔情蜜意的拥抱所蒙蔽，没有主教练能仅仅通过善意的拥抱去赢得战争。他曾这样自我评价，“我不是坏人，但我在这里也不是为了做好人。在更衣室里，让队员有一点恐惧感是有益的。大部分球员知道我做事的方式，无论他们踢不踢比赛，他们在这个集体中都有自己的角色。”

德尚的精神可以用三个核心词语概括，即“坦率、可靠、力量”。他曾说过，“我绝不说谎话，最不济也就是，我不说出所有的真相。”在2014年巴西世界杯被淘汰出局后的更衣室里，这名教练没有用心灵鸡汤安慰队员，两片薄薄的嘴唇吐出的是这样的语句，“我们现在不是回家，因为巴西就是我们的家，我们不想回家。”这一刻，队员们感到自己和教练分享着一种心情，他不再是那个高高在上、把情绪控制得非常得体的主帅。

德尚从来不和队员大谈当年世界杯夺冠之勇，博格巴曾一脸钦佩地说，“我们的教练，他有一颗星哎！”显然，如果他和他们分享一下当年的夺冠心路历程，没人会反感。但德尚说，自己一次都没提过1998年夺冠。“不管怎样，我相信他们应该都知道。我从未和他们提过自己的历史和1998年。因为这是另外一段历史，这属于过去。我不会和他们说那些发生在二十年前、十年前的往事，不是说我不自豪，恰恰相反，但人应该与时俱进。”

但是当他觉得自己该说一些话的时候，德尚不会有丝毫犹豫。格里兹曼在自传里记录过他和德尚的一次谈话。那是巴西世界杯后法国队第一场比赛，对手是西班牙。作为应该最有动力的那名球员，格子却隐形了。“你怎么回事？不想踢了还是咋的？不想再进法国队了是吧？”他不依不饶，“告诉我，你是对球队不满还是对我有意见，因为我要对你说实话，你在场上一无是处！安托万，如果继续这样下去，你上场的机会就会非常少了。”

德尚的坚持

在俄罗斯，德尚赢得的绝不仅仅是一个世界杯冠军，更确切地说，他赢得的是未来。时间回到5月17日，法国队宣布了参加世界杯的23人名单，主帅的选择无疑给整个法兰西扔下一枚重磅炸弹。这批球员中有14人没参加过两年前的欧锦赛，球队在两年间的更新率达到60%，而相比四年前的巴西世界杯更是达到惊人的75%。仿佛还嫌给人们的震惊不够剧烈，他放弃了迪涅和拉比奥这两名吉鲁的替补。结果就是，法国队成为了这届世界杯上第二年轻的球队，他们的平均年龄只有26岁10天。两名主力边后卫帕瓦尔和埃尔南德斯都只有22岁，在这届世界杯前，他们分别只代表法国队出场过6次和5次。

因为这个决定，主教练被法国媒体骂惨了。但德尚害怕被抨击吗？从他早前放弃本泽马的决定就可以看出来，他对自己认定的事无所畏惧。当后者不雅视频在网上流传之后，法国队就宣布永远不征召其入队。德尚的坚持遭遇过各方阻力，在他位于布列塔尼小镇孔卡尔诺的别墅墙壁上，甚至被人写下了“种族主义者”的字样，但没人能让他屈服。

一名好教练必定是执着的，而在执着和偏执之间有一道无形的界线。德尚并不偏执，如果他意识到自己犯了错，他有勇气改正。让人印象最深刻的例子发生在2016年的欧锦赛上对阵爱尔兰的比赛中，他在下半场将阵型改为4231，并将格里兹曼放到了他最适合的位置上。正是这一次自我修正，打通了法国队之后一路狂飙进决赛之路。相似的，在这届世界杯首场对阵澳大利亚的小组赛中，他启用了433阵型，尽管获得了胜利，但效果并不好。第二场对阵秘鲁，他回归了4231。

从球员时代起，德尚就是以四平八稳得名。他的性格注定了他不会成为克鲁伊夫或者瓜迪奥拉那样给足球带来革命的大师，但这并不意味他对自己的战术打法没有追求。格里兹曼回忆过一件往事，那是在2016年欧锦赛小组赛对阵阿尔巴尼亚的前夜，德尚敲响了格里兹曼的房门，宣布了他将不会首发的消息。格子当时的第一反应是去找博格巴，“他听完这么回答我，‘我也是！’”格子由此得出的结论是：德尚一直在孜孜不倦寻求最好的阵型。