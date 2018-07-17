央行出手力挺现金支付-从此商户拒收现金行不通

见习记者 王禹心

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

7月13日，中国人民银行发布公告，任何单位和个人不得以格式条款、声明、告示等方式拒收现金，依法应当使用非现金支付工具的情形除外。非现金支付情形主要是针对一些无人售货机或网上支付。同时人民银行规定，自公告发布之日起，有出现拒收、排斥现金支付的单位或个人需进行为期一个月的整改，届时还有此情况发生的，消费者可以通过消费者权益保护、城市政务热线、金融消费权益保护等渠道进行投诉、举报，人民银行各分支机构会联合有关部门对其进行依法查处。，记者近日走访了多家线下实体店了解到，部分实体店现金支付障碍重重，更多的实体店可以让消费者现金支付和非现金支付自由选择。

支付过程遇“强行”捆绑

相关部门调查显示,在受访的2万多个商户中,近四成表示过去1年中曾“拒收现金”；在受访的3万多名消费者中,超三成反映在过去1年内经历过“拒收现金”。

“这既损害了人民币的法定地位，也损害了消费者对支付方式的选择权。”人民银行有关部门负责人表示,我国消费者支付需求多种多样,应维护全体消费者特别是那些不习惯使用非现金支付工具的群体选择支付方式的权利。

记者近日走访了位于徐汇区汇阳广场地下一层的盒马鲜生会员店，店内有日料、海鲜、套餐等即食窗口，在这些窗口付款，记者被工作人员告知只能下载盒马App进行支付，并且不支持现金付款。如果要选择现金支付的话，门口有一个收银台可以收取现金。

记者注意到，在汇阳广场的盒马鲜生会员店，百平米的空间里只有一处可以使用现金支付。在现金支付收银台旁，摆有四台自助结账机器，机器上显示“本机仅限盒马App用户使用”的字样。在现金支付过程中，记者也被工作人员推荐下载盒马APP进行自助支付，并被告知店内有免费WiFi可以连接。

在汇阳广场的盒马鲜生会员店进行付款，记者了解到，只有两种途径：第一是使用现金支付；第二是下载盒马App，在其App内可以选择支付宝支付，并且和支付宝绑定的银行卡也可用于支付。

其他情况，如借记卡、信用卡、单独的支付宝App、微信支付等方式，店内都不支持。换句话说，在盒马鲜生线下店进行付款，要么下载盒马App，要么用现金，但是其即食窗口拒收现金的行为也给消费者支付造成了很多不便。

不同的支付方式分区进行

除盒马鲜生会员店外，记者也来到了位于徐汇区南丹东路上的清美鲜食。在支付过程中，记者发现，清美鲜食共有四台收款机，其会根据付款的人流情况进行合理安排。例如排队付款人数较多时，清美鲜食会将其中两台收款机作为“快速通道”，仅限于支付宝和微信支付。而另外两台可以进行刷卡、现金支付，同时也可以选择用微信、支付宝等支付手段。

通过观察发现，清美鲜食排队付款人流较多时，选择现金支付的老年人居多； 大部分年轻人都会选择在“快速通道”支付。

而排队付款人数较少时，消费者可以选择任意一台付款机，无论是现金、刷卡还是使用互联网支付等手段，选择权都在消费者手中。

无差异支付任你选

在走访的过程中发现，像全家、喜士多、快客这类连锁便利店，在支付过程中消费者可以自主选择支付方式，而一些店员会推荐消费者使用互联网支付方式，理由是用其付款会有优惠打折。

而大型商场、快捷连锁酒店等对消费者支付方式不会做限制，现金、刷卡、互联网支付等均可。一些个体店也都可以使用现金、支付宝和微信，刷卡的支付方式要视具体门店而定。

除以上几种情况外，也有消费者跟记者反应，在具体支付过程中也遇到过一些单位或个人不接受消费者使用支付宝、微信等支付方式，只收取现金。还有一些单位或个人在收取现金的情况外，会选择对接单一的支付平台进行收款。