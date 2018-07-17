互金行业融资回暖收益下降

见习记者 罗佳明

7月13日，互联网金融协会在官方网站发表题为《倾力互联网金融风险专项整治攻坚》的文章，文中提到，经过两年多来的共同努力，我国互联网金融领域整体风险水平大幅下降，案件高发频发势头得到遏制，增量风险有效管控，存量中的风险业务有序化解，从业机构优胜劣汰加速，规范发展态势正在形成，监管自律有机协调配合的行业治理机制逐步完善，行业发展环境明显净化。

市场规范融资回暖

2018年进入下半段，随着《资管新规》《催收自律公约》《专项整治》的下发，互联网金融行业也从萌芽初期的野蛮生长进入到合规整改的有序发展时期。7月13日,根据技术平台监测，截至2018年6月30日，我国在运营P2P平台共2835家。今年上半年新增P2P平台36家，消亡721家。行业大规模洗牌的同时,融资方面却呈现冰火两重天格局——据网贷之家不完全统计，刚刚过去的6月国内90家互金平台融资，总金额近1000亿.其中网贷行业共发生6例融资事件，总融资金额高达34.8亿元，一改今年以来融资遇冷的局面。

网贷之家数据显示，18年上半年，随着监管趋严、行业洗牌、合规整改等原因，网贷平台陷入了一段融资低潮。第一季度国内融资金额保持在100亿元左右。

而随着备案最后大限即将到来，资本又开始跃跃欲试，重新抢夺阵地。六月，玖富集团宣布完成6500万美元的D轮融资，投资方为FAMOUS GROUP和Plenti-ful International产业基金； 杭州草根投资宣布获得上市公司洲际燃气领投的23亿融资； 近日，PP-money万惠也发表公告，在7月14日获得6亿C轮融资。

值得一提的是，金融科技平台方面，5月，百度旗下的度小满金融宣布独立分拆并完成首轮融资，金额超19亿美元；近日，京东金融官方渠道宣布，签署B轮融资协议，融资金额130亿人民币。而阿里巴巴旗下蚂蚁金服更是获得897亿巨额融资。

嘉银新金融研究院工作人员告诉记者，这也反映了资本市场对网贷行业前景依旧看好。虽然在强监管下，网贷行业中出现了一些平台的倒闭，跑路等现象，但优质平台依旧能获得投资机构的高度认可，这也是因为借款端和投资端需求旺盛，行业看好所决定的。

监管要求利率下行

另一方面，网贷市场理财综合利率下行38BP至8.82%,收益率整体呈大幅下行趋势。嘉银新金融研究院工作人员向晨报记者分析，监管政策要求，资产端借款利率逐步下行，综合影响网络借贷行业综合收益率下行。综合收益率下降的背后是借款利率的下行，投资人回归理性。另一方面，行业发展很多年，已经相对成熟，投资人也相对理性，愿意投资利率低些的优质平台；这也是近期利率下跌的原因。

业内人士认为，高利率本身就代表着高风险，过去，平台良莠不齐，竞争激烈，为了争夺用户甚至用自有资产补贴投资者收益，这样的方式产生了极大的安全隐患。而在相关政策出台，违规平台逐步退出的形势下，市场逐步走向良性竞争。脱离的打“价格战”的时期，也避免了“劣币驱逐良币”的情况。

经历野蛮生长，监管的介入让网贷行业开启了回归理性的初心之路。网贷行业已经有了明显改善：2018年上半年网贷行业成交额、贷款余额、运营平台数量均有下降。双降初见成效。在监管的指导下，2018年上半年，全国大部分网贷机构已经回归信息中介定位。网贷的小额、分散的普惠金融理念逐步显现。暴力催收、现金贷、首付贷等行业乱象受到管控。网贷行业整体稳步向好发展。