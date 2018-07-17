2018年中期投资 可继续关注医疗板块

见习记者 王禹心

据东方财富Choice数据显示，今年上半年新发基金392只，其中混合型基金发行170只，占比43%。晨报记者注意到，上半年净值增长率较高的基金，在持仓配置方面主要集中在医药、消费、银行等行业。招商证券在《基金市场2018年中期投资策略》 研究报告中指出，2018年A股中期投资，主线可以为“科技”+“消费”，同时继续关注医疗、消费等板块。

会“吃药”的基金成绩好

截至2018年二季度末，债券型基金共有1213只净值增长率为正，其中华夏鼎兴债券C以360.09%位居第一，债券型基金最低的净值增长率为-28.30%。混合型基金交银新回报灵活配置混合 C 以253.57%领先，记者注意到交银新回报灵活配置混合C在股票投资组合中，其中制造业占股票市值比为67.59%，其重仓持股的行业基本集中在医药、白酒、银行等领域。

除债券型基金、混合型基金外，记者也注意到，截至二季度末，股票型基金有45只净值增长率为正，最高净值增长率为11.39%，最低净值增长率为-23.93%。在净值增长率为正的45只股票型基金中，配置主要集中在医疗、消费等行业。

A股中期投资建议

招商证券2018年基金研报中指出，A股市场目前整体估值偏低，建议投资者把握地位建仓的机会，追求中长期的收益。投资主线可以为“科技”+“消费”，具体推荐和智能革命（数据红利）相关板块、军工、医药、大众消费相关板块。

而上投摩根基金最新发布的三季度投资策略报告中指出三季度流动性和风险偏好大概率好转，A股市场长期投资价值凸显。行业方面，看好盈利加速且估值合理的计算机、化工、纺织服装、医药生物、新能源汽车和电子等板块。在具体的投资方向上，上投摩根认为，医药生物行业应着眼于中周期，并重点关注行业龙头企业。

债市中期投资要注意风险

上投摩根分析认为，经济基本面以及贸易摩擦对利率后期走势形成一定支撑，货币政策回归中性，市场流动性得到边际改善，这些因素对利率债形成利好； 不利因素在于美国国债利率上行对国内债券收益率形成牵制。

而招商证券固收组认为债市目前利率行情并没有结束，同时信用债违约风波也没有完全过去，而由于绩优债基普遍高比例配置信用债，虽然在债券牛市中，但仍需注意风险。