上半年基金清盘转型成常态-上半年平均每个月就有15名基金经理离职

见习记者 王禹心

数据显示，截至二季度末，已有2只货币基金被清盘，11家基金公司申报“市值法”货币基金或浮动净值型货币基金。而分级基金在7.1-7.12日期间，多次发布不定期份额折算的公告，清盘或转型已成其最终命运。此外，晨报记者据悉，截至7月12日，公募基金公司平均每个月就有15名基金经理离职。

基金清盘转型成常态

据东方财富 Choice 数据显示，在今年上半年新发行的392只基金中，新发货币基金的数量为零。货币基金早先凭借其低风险低门槛的特性吸引了一大批投资者，成为各家基金公司冲规模的利器，这使得货币基金同质化现象异常严重。去年开始，国家对货币基金的监管力度加强，也使行业分化加剧，很多货币基金的规模已经接近清盘线，从今年1月至今，就已经有两只货币基金被清盘。同时记者注意到，货币基金也在不断转型中，截至二季度末已有易方达、富国、广发、南方等11家基金公司申报市值法货币基金或浮动净值型货币基金。

据了解，市场上以往常用的货币基金收益计算方法是摊余成本法，也就是把收益平摊到每一天，让投资者看到每天都有收益进账。比如，某只货币基金7日年化收益率为3.9%，就是把最近7日的收益率作个平均，再折算成年化收益率，得出结果。

以“市值法”计算收益的货币基金与采用摊余成本法计算收益的货币基金有着很大的差别：这种货币基金在计算收益时不会将收益平摊，而是根据投资产品价格的波动计算收益，并用“净值”的形式显示。这也就意味着，这类货币基金的净值是波动的，如果净值为负，就表明这只货币基金亏钱了。除却货币基金市场外，曾经“热闹一时”的分级基金也在今年开始纷纷面临清盘和转型，从巨潮资讯网上披露的公告中看出，从2018年7月1日至7月12日，各板块分级基金就已发布65次不定期份额折算的提示公告。沪上某大型公募基金副总告诉记者，分级基金当初在设计上就存在缺陷，使得很多投资者损失不少资金，所以清盘和转型是其必然的命运。

基金经理离职“真相”

这个行业尊崇丛林法则，不断更新洗牌，优胜劣汰，不仅有基金产品清盘转型，也会有基金经理“被迫”离职。据悉，截至7月12日，各公募基金年内已有96名基金经理离职，平均每个月就会有15名基金经理离职，大部分离职理由是“个人原因”。

而对于各家基金公司基金经理离职原因，华南某公募基金的工作人员告诉晨报记者，大部分基金经理离职无外乎三种原因。

第一种就是基金公司公告中所看到的个人原因。有些基金经理长期面临高压，生活和身体可能会出现状况需要修养一段时间，也可能是其他不为外人所知的原因。但因为这种情况离职的还是在少数。

第二种是转型去做私募。众所周知，公募基金公司的基金经理是赚取管理费，这跟其管理的基金产品规模有直接关系。她表示，很多基金经理投研能力强、个人投资风格也很明显加之有较好的业绩表现，基本到最后都会选择离职转去做私募。因为私募基金的管理人是直接从投资者的收益中抽成，收益越高赚的越多。

第三种是被迫离职。该工作人员表示大部分基金公司除了在外和其他公司比排名外，公司内部也很讲究排名，如果一个基金经理管理的产品连续两年收益垫底，基本就要被离职。但大部分公司在基金经理变更公告中基本不会说明是此原因，大都会用“个人原因”来替代。而从东方财富Chioce数据中可以看出，今年以来截至7月12日，权益类投资中，基金经理业绩总回报超过10%的只有25人。今年以来总回报率最高的为60.15%，最低的为-32.54%，两者相差92.69%。

辩证来看其离职影响

基金经理离职在行业内并非新鲜事，但对普通投资者来说有何影响？上海证券基金研究中心负责人刘亦千在接受晨报记者采访时表示，对于基金经理的离职要辩证来看。

一方面，如果基金经理是因为业绩差而离职，对于投资者来说可能是件“好事”。事实上，业绩表现不佳的基金产品往往会因为基金经理离职而业绩有所改善。另外对于一些常规基金，只要其背后的投研团队稳定，基金经理的离职对投资者来说不会产生太大影响。

另一方面，有些基金产品个人风格比较明显，如果负责这类产品的基金经理离职，很可能会导致该产品今后的投资风格和特征发生偏移。假如一个产品原有基金经理擅长自下而上选股、侧重以企业盈利为核心的价值投资，如果该基金经理离职，新上任的基金经理更擅长自上而下进行大类配置和行业选择，那么对于这个基金产品而言投资风格和运作特征发生了巨大变化，基金收益来源也发生了根本性变化，这对原有投资者的预期发生偏离，不利于投资者的资产配置或产品选择。