房地产开发景气度达到101.68，楼市调控下一步怎么走-国家统计局：加快推进房地产税

晨报记者 林劲榆

今年上半年，我国房地产市场商品住宅销售面积增长3.2%，销售额增长13.2%，而待售面积进一步下降，房地产开发景气度达到101.68。国家统计局新闻发言人表示，加快推进房地产税相关政策举措，实现多主体供给、多渠道保障，加快推进租售同权等一系列配套政策的落实。

半年房地产投资增速近10%

昨天，国家统计局发布了《2018年1-6月份全国房地产开发投资和销售情况》。在房地产开发投资完成情况方面，今年1-6月份，全国房地产开发投资55531亿元，同比名义增长9.7%，增速比1-5月份回落0.5个百分点。其中，住宅投资38990亿元，增长13.6%，增速回落0.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.2%。

从商品房销售和待售情况来看，1-6月份，商品房销售面积77143万平方米，同比增长3.3%，增速比1-5月份提高0.4个百分点。其中，住宅销售面积增长3.2%，办公楼销售面积下降6.1%，商业营业用房销售面积增长2.4%。商品房销售额66945亿元，增长13.2%，增速提高1.4个百分点。其中，住宅销售额增长14.8%，办公楼销售额下降3.2%，商业营业用房销售额增长5.7%。6月末，商品房待售面积55083万平方米，比5月末减少927万平方米。

与此同时，6月份，我国房地产开发景气指数为101.68，比5月份提高0.09点。从月度数据看，6月单月，全国商品房销售面积超过2亿平方米，销售额高达1.8万亿均刷新了年内最高纪录。

房价总体还是比较平稳

下半年房价会下降吗？之前国内出台了很多关于房地产的措施，会在下半年对房地产市场产生影响吗？

昨天，国家统计局新闻发言人毛盛勇指出，从房地产下一步发展情况来看，中央一方面进一步加强和完善宏观调控，同时，从供给侧进一步发力，包括加快推进房地产税相关政策举措，实现多主体供给、多渠道保障，加快推进租售同权等一系列配套政策的落实，更好地促进房地产平稳健康发展，促进长效机制建设，更好地实现“房子是用来住的而不是用来炒的”这样一个基本定位。

毛盛勇指出，从70个大中城市的房价运行情况来看，房价总体还是比较平稳。但是，今年以来三四线城市房价涨幅确实比较高，有一些热点城市上涨的压力还比较大，房地产还存在一些结构性矛盾，一些边远地区、人口外流压力比较大的地区还有一些库存。所以，中央提出“因城施策、精准调控”。

尽管全国众多城市均出台了调控政策，但是房企投资热情依然高涨。上海中原有关分析人士表示：今年上半年开发投资保持较高速度，虽然二季度开始增速有所放缓，但仍在高位运行。房企需要高周转快速消化库存，投资维持较快节奏。在楼市有调整的预期下，房企只有做强才不会被其他人兼并，不少房企都有冲千亿目标，土地就是未来生产力，所以继续保持较快拿地速度。