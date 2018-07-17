狂犬病疫苗生产造假 长生生物被立案调查

晨报记者 曹西京

由于核心子公司长春长生因冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞)生产存在记录造假等遭相关部门立案调查且被没收药品GMP证书，周一，长生生物毫无悬念封跌停，这一事件或成为公司发展的转折点。

问题产品已被有效控制

7月15日，国家药品监督管理局发布通告：国家药监局组织对长春长生生物科技有限责任公司(简称“长春长生”)开展飞行检查，发现长春长生在冻干人用狂犬病疫苗生产过程中存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》(药品GMP)行为。国家药监局迅速责成吉林省食品药品监督管理局收回长春长生相关《药品GMP证书》，即不允许继续生产狂苗。

7月16日上午，长生生物发布公告表示“此次飞行检查所有涉事批次产品，尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制。”可谓不幸中的万幸。

除了已经停产的部分外，长生生物称：“为了保证用药安全，长春长生正对有效期内所有批次的冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞)全部实施召回。”

“因暂时无法预计准确的复产时间，此次冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)停产将对长春长生的生产、经营产生较大的影响，但对本报告期具体影响情况尚存在不确定性。长春长生将利用多品种优势，将本次停产的经营损失努力降低到最小程度。”

问题疫苗占营收约一半

事实上，长生生物疫苗销售业务占公司总营收的99%。而长春长生为长生生物的全资子公司，同时也是最主要利润贡献者。

2017年，长春长生实现净利润5.87亿元，而上市公司长生生物当年实现的归属上市公司股东净利润不过5.66亿元，长春生物几乎支撑了上市公司的盈利。其中冻干人用狂犬疫苗(Vero细胞)是长春长生的核心产品之一，其狂犬病疫苗2017年批签发数量达到355万人份，居国内第二位。

长生生物2017年年报显示，长春长生是中国首批自主研发销售流感疫苗及人用狂犬病疫苗（Vero细胞）的疫苗企业，是国内少数能够同时生产病毒疫苗和细菌疫苗的企业之一，是中国最早获得许可采用细胞工厂技术生产甲肝减毒活疫苗的疫苗企业。

长生生物2017年年营收15.5亿元，同比增长52.60%。其中疫苗销售占99.10%。按产品分，二类疫苗约占营收比重为91.68%，二类疫苗的毛利率达90.86%。冻干人用狂犬疫苗（Vero细胞）便属于二类疫苗，属于自费接种。

长生生物董秘赵春志在回应媒体时称，冻干人用狂犬病疫苗销售收入占长春长生总收入的一半左右。此次事件不涉及公司其他疫苗产品，现在冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假具体原因还不知道，等待相关部门调查结果。