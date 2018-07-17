英国要在苏格兰建首座航天发射中心-主要用以垂直发射运载火箭　英国希望能在本世纪20年代尽早实现火箭发射

海洋（新华社专特稿）

英国航天局15日宣布，选定位于苏格兰北部萨瑟兰的阿姆霍因半岛作为英国首座航天发射中心建设地点，主要用以垂直发射运载火箭、送卫星入轨。

拟新建两处航天发射中心

英国广播公司15日报道，为建造苏格兰的发射中心，英国航天局将向“高地和岛屿公司”提供250万英镑（约合2217万元人民币）资金支持。英国希望能在本世纪20年代尽早实现火箭发射。

美国军工巨头洛克希德－马丁公司希望成为高地和岛屿公司合作伙伴之一。洛－马公司一直希望从英国苏格兰地区、而非新西兰发射“电子”火箭，在英格兰贝德福德郡安特希尔的洛－马英国总部研发生产“电子”火箭英国版的上面级。

报道说，英国商务大臣格雷格·克拉克定于在16日开幕的2018年法恩伯勒航空展上发布英政府支持航天发射中心计划的更多细节。

克拉克已批准为“垂直发射”项目拨款5000万英镑（4.4亿元人民币），另有200万英镑（1770.8万元人民币）用于继续调研“水平发射”项目选址。

“水平发射”指的是改装后的飞机从英国地面起飞，飞至海面上空时释放火箭，再将卫星送入轨道。

英国英格兰西南部的康沃尔郡尤其希望承接英国富豪理查德·布兰森的“维珍轨道公司”项目，把发射中心设在纽基机场附近。

布兰森2017年在美国加利福尼亚州创办维珍轨道公司，将维珍航空旗下的老旧波音747型客机改装成“发射器一号”火箭，尚待首次发射。这种火箭即属于“水平发射”。

报道说，康沃尔郡政府将与维珍轨道公司在法恩伯勒航空展期间签署合作协议，计划2021年完成首次航天任务。

此外，英国首相特雷莎·梅将在法恩伯勒航空展上宣布，英国政府将为研究对环境更友好型飞机等多个项目提供超过3亿英镑（26.6亿元人民币）政府资金；为两个新建航天发射中心项目提供更多资金；研发新型战斗机，用于逐步替代“台风”战斗机。

吸引小型卫星发射企业

报道说，英国航空行业每年创收大约600亿英镑（5318亿元人民币）、提供近百万就业岗位。2017年，英国航天产品出口额达300亿英镑（2659亿元人民币）。

英国航天局卫星发射项目负责人克莱尔·拜尔舍姆今年4月说，英国航天局正努力吸引以发射小型卫星为专长的火箭企业。英国现阶段生产全世界大约44%的小型卫星，同时拥有大量运营这些卫星的设施。然而，英国在卫星发射方面处于相对劣势。

英国广播公司科技记者乔纳森·阿莫斯认为，作为小型卫星技术开发的先驱者，英国正面临新一轮浪潮。“无需定制、低成本、微型化消费电子产品的应用”正在引发卫星技术领域剧烈变革，让“一个小盒子容纳巨大能力”成为可能。

阿莫斯认为，在英国设立发射中心有望让英国相关产业向客户提供从设计、生产直到发射的“一整套”产品。

他说，小型卫星功能包括气象监测、通信转播、地表活动观测，且可在“极地类型”轨道上运行。这类轨道位于地球上空数百公里，卫星通常经过北极和南极地区。

因此，苏格兰北部是理想发射地。运载火箭可一路向北，穿过冰岛与法罗群岛的间隙以及斯瓦尔巴群岛。即便发射失败，火箭残骸不会落到人类居住区。