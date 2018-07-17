特朗普称欧盟是美国的“头号对手”-欧洲理事会主席对此予以反驳,说美国总统“散布假消息”

惠晓霜（新华社专特稿）

俄美领导人会晤前夕，美国总统唐纳德·特朗普把欧洲盟友称为美国的“头号对手”。

欧洲理事会主席唐纳德·图斯克用特朗普的常用“武器”予以反驳，说美国总统“散布假消息”。

为“钱”与盟友闹翻

特朗普14日在英格兰接受美国哥伦比亚广播公司采访。面对“现在谁是你在全球最大对手”的问题，特朗普回答：“有许多，欧洲联盟是一个，（原因是）他们在经济方面对我们的所作所为。”

“你不会想到欧盟，但他们是对手。”特朗普说，“俄罗斯从某些方面而言是对手，中国在经济方面是对手。”

“但那不意味着他们坏……而意味着他们是竞争者。”

专访特朗普的新闻主播杰夫·格洛尔接着问，在“最大对手”榜上，把欧盟排在俄罗斯和中国前面，“可能会让许多人吃惊”。特朗普回答，虽然他“爱这些（欧洲）国家，尊敬这些国家的领导人”，但是“就贸易而言，他们的确占了美国便宜”，而且这些国家中，许多是北大西洋公约成员国，却不缴足“份子钱”。

特朗普主张“美国优先”，认定美国在贸易领域长期遭外国“占便宜”，包括欧洲盟友。他试图重新制定“游戏规则”，已经对进口钢、铝产品加征高额关税，正打算对进口汽车及零部件采取同样措施。他多次敦促北约其他成员多交“会费”，因为美国负担“过重”。

欧洲盟友强烈不满特朗普的单边主义和贸易保护主义做法，因而对美国采取了贸易报复措施。

为德从俄购“气”生气

特朗普在采访中再次点名批评传统盟友德国，说这一北约盟友是“大问题”，不仅没有缴足“份子钱”，而且与俄罗斯方面签订天然气进口协议，每年付给俄方大笔钱，“这不好，不公平”。

特朗普说，“你为（保护）某些人而战，但是某些人却把数以十亿计的美元送给你防备的人”，这“荒谬”。

“德国付给俄罗斯数十亿美元，已经激起众怒，而且这对德国很不好，因为这看上去像：什么？他们（德国）举白旗了？”

针对“对手”一说，欧盟领导人坚决反驳。欧洲理事会主席图斯克在特朗普常用的“推特”网站、以特朗普的“经典”表述写道：“美国与欧盟是最好的朋友。谁说我们是对手，谁就是在散布假消息。”

欧盟委员会副主席弗兰斯·蒂默曼斯在推特上写道：“把你最好的朋友称作对手，只会让你真正的对手高兴。”