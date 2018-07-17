未与特朗普见面-查尔斯和威廉王子 故意“冷落”特朗普？

晨报记者 徐惠芬 综合报道

在芬兰行程之前，美国总统特朗普进行了为期4天的访英行程。但据《星期日泰晤士报》15日披露，特朗普访英期间，查尔斯王子和威廉王子都拒绝与特朗普会面，英国女王伊丽莎白二世“罕见”地单独与特朗普会晤。

“他们拒绝参加会晤”

当地时间13日，特朗普前往温莎堡与英国女王会面，二人握手、茶叙，还参加了传统欢迎仪式。不过，不少眼尖的人发现，查尔斯王子和威廉王子都没有到场。

一名知情人士称，查尔斯王子和威廉王子不到场，明显是对特朗普的“冷落”。“他们拒绝参加会晤，让女王一个人招待，这是非常、非常罕见的。”

自去年8月，女王的丈夫、97岁的菲利普亲王从王室职责中退休后，查尔斯王子就经常陪同母亲出席各种重要场合。

据称，无论是查尔斯王子还是威廉王子，都在关于行程的非正式讨论中，表达了他们不情愿见特朗普的想法。后来，在特朗普到访温莎堡当日，查尔斯王子去参加了一个会议，而威廉王子则在慈善马球比赛中打比赛。

不过，对于查尔斯王子、威廉王子“冷落”特朗普的报道，英国白金汉宫发言人称，因为不是国事访问，所以原计划就是由女王一个人来招待特朗普及其夫人。

发言人还称，这个安排是得到英国王室和美国政府同意的，“我们也没有得到建议称，其他王室成员需要参与会晤。”

与英女王会面引争议

对于与英国女王的会面，特朗普事后接受媒体采访时称，和女王的会面很特别，“她是一位不可思议的女性，非常敏锐，很美好——内在和外在。我可以告诉你，我喜欢她。我非常喜欢她。”

特朗普还说，觉得整个英国王室都有很好的能量。

不过，特朗普的这次会面却充满争议，他被指责和女王会面仅数分钟，就打破了两项王室礼仪:一是没有按照传统向女王鞠躬，只是握手；二是走在了女王的前面。

在欢迎仪式上检阅仪仗队时，特朗普走到女王前方，随后停了下来。此举挡住了女王，让她不得不绕着特朗普走。

此外，特朗普还被批公开谈论他与英国女王探讨英国脱欧复杂性的细节。