在芬兰首都赫尔辛基举行首次正式会晤-特朗普会普京：世界希望我们好好处

杨舒怡（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京16日在芬兰首都赫尔辛基会晤，这是特朗普就任总统后与普京首次正式会晤。

就在当天会晤前不久，特朗普发推文说，美俄关系恶化要归咎于美国的“愚蠢和糊涂”。俄外交部随即给这条推文“点赞”，并回应称，“我们同意”。

能否“好好处”？

特朗普15日结束对英国的访问，当晚从英国飞赴赫尔辛基。普京则于16日中午时分飞抵赫尔辛基，比原定行程晚了半个多小时，因此两人会面时间相应推迟大约40分钟。

虽然普京姗姗来迟，但他却比特朗普更早抵达会晤地点，即芬兰总统府。媒体记者注意到，普京抵达芬兰总统府“数分钟后”，特朗普到达会场。

按美联社说法，特朗普似乎特意等待普京到达芬兰总统府后，才离开下榻宾馆前往这一会晤地点。

特朗普与普京见面后握手，面对媒体记者发表简短开场白，随后举行“一对一”会晤，只留翻译人员在场。会晤长达两个多小时，超出预定时间。按照计划，两人会晤后共进工作餐，最后举行联合新闻发布会。

特朗普在开场白里说：“老实说，我们两个国家一直处得不太好。我真心认为，世界希望我们好好处。”他预测，美俄未来将拥有“超乎寻常的关系”。

普京说，他与特朗普保持常规接触，例如通电话、在国际会议上碰面。按照普京的说法，“现在是时候（让我们）详细谈谈多个国际议题和敏感问题了”。

期待不能太高

就在会晤前几小时，特朗普在社交媒体上说，美俄关系恶化，要归咎于美国“愚蠢和糊涂”。

特朗普在推特上发文，“我们与俄罗斯的关系从来没有像现在这样糟糕，这要怪美国多年来的愚蠢和糊涂，现在还有做过手脚的政治迫害”。特朗普所说“政治迫害”，似乎是指有关指责俄罗斯干涉美国2016年总统选举的声音。

俄罗斯外交部很快给特朗普的这条推文“点赞”，并且另发一条推文称，“我们同意”。

按照法新社的说法，美俄关系已经跌至“冷战以来的最低点”。观察人士普遍对这次特朗普与普京的会晤期待值不高，认为难以取得实质性突破。

俄克里姆林宫先前说，并不期待这次俄美首脑会晤能有多少成果，但希望这能朝着解决双方关系中的危机“迈出第一步”。

路透社报道，美国一些强硬派人士以及特朗普的多名顾问认为，特朗普应该就多个议题施压普京，包括克里米亚问题、所谓俄干涉美国选举的指控、俄前情报人员在英国“中毒”事件、叙利亚局势等。但也有人质疑，如果特朗普咄咄逼人，无助于改善两国关系。

在俄罗斯政治分析师安德烈·巴克利斯基看来，俄美领导人此番会晤很难谈成“石破天惊的协议”。美国智库机构兰德公司研究员威廉·考特尼持类似观点，认为双方可能先就一些争议较小的事项尽量合作。