PPmoney万惠集团C轮融资解码 技术驱动风控为本

司 琪

金融科技风口方兴未艾。6月份到7月份之间，金融科技领域融资、上市热度不减——巨头蚂蚁金服获140亿美元融资、京东金融B轮融资130亿元，51信用卡港交所成功上市。多家金融科技巨头的上市或者融资表明，金融科技企业以技术创新产品和服务手段驱动金融业务爆发增长，目前正迎来资本的热捧。

同样以科技驱动服务变革、专注于普惠金融领域投融资需求的PPmoney 网贷母公司——PPmoney万惠集团也紧随巨头脚步，迎来C轮战略融资。

实力股东力捧PPmoney

7月14日，PPmoney万惠集团在北京金融街威斯汀酒店隆重举办C轮战略融资发布会，宣布获得6亿元融资。

当日，国家金融与发展实验室主任杨涛、中国互联网金融协会领导、中关村互联网金融研究院院长刘勇等领导，PPmoney万惠集团高管团队、C轮投资机构代表、特邀经济学家、媒体以及数百位投资人齐齐亮相发布会，共同见证这一重要时刻。此外，现场还共同见证了集团智能风控系统——灵机系统2.0的全新升级，风控实力派力保平台步入全新发展阶段。

发布会现场，PPmoney万惠集团宣布C轮融资总金额为6亿元人民币，超过此前A轮、B轮融资总和。本轮融资由国能金汇、明泰资本、国泰道合等国内知名机构参与，本次参投机构均具有强大的资本运作实力和深厚的金融投资背景，进一步增强了PPmoney万惠集团的股东实力。

合规稳健获得资本认可

据零壹财经不完全统计，7月第一周（7月2日—7月8日）共有4家网贷平台进行融资，融资金额5亿余元。此次PPmoney万惠集团融资金额超7月第一周行业融资总额，实力彰显国能金汇在内的投资方对集团运营情况的肯定，并为整个行业注入了一剂强心针。

到此，PPmoney万惠集团已完成A轮、B轮、C轮融资近12亿元。公开消息显示，PPmoney万惠集团2015年实现A轮融资近2亿元，投资方为国内知名并购基金安赐资本。而B轮融资于2016年12月完成，融资额为3.75亿元，投资方包括A轮融资的领投方——安赐资本、跨境通(002640)实际控制人杨建新和粤泰股份(600393)大股东广州粤泰控股集团。

相关人士认为，包括PPmoney 万惠集团在内的金融科技企业频获资本青睐，主要在于其立足合规这一发展根基不动摇，不断通过技术创新驱动产品、业务的升级转型，推动新兴商业模式的诞生，使得服务覆盖人群愈发广泛，从而深刻改变大众生活方式。

PPmoney万惠集团董事长陈宝国表示，当前从业机构需要把资金端、资产端摆在同等重要的位置，真正实现资金隔离存管，小额分散；资产真实穿透，笔笔透明，这是合规的最直接体现，也是获得资本市场认可的前提。

“随着C轮战略融资的完成，集团将进一步增强在产品、风控、技术、人才、品牌、运营等诸多领域的投入，夯实发展的基础，继续以人民财富惠人民为使命，为超过3000万已注册的投资与借款用户提供更高效的普惠金融服务。”集团董事长陈宝国在发布会现场这样表示。

资本方为何如此青睐头部优质平台？相关人士认为，资本方对于平台的信心建立在平台实力的基础之上。在互联网金融行业，平台实力最直接的体现是风险控制能力。行业优势头部平台拥有过硬风控水平才能更好打通资金端与资产端，实现两端良性循环。PPmoney万惠集团通过技术驱动风控，创新风控手段获得3000万注册用户的信任，是资本方强力注资的重要原因。

PPmoney万惠集团副总裁刘凤玲表示，此次获得众多资本机构青睐，说明集团利用人工智能、大数据等技术解决用户需求的金融科技优势获得业界的高度认可。

在7月14日发布会现场，PP-money万惠集团正式发布灵机系统2.0，这是集团大数据风控全流程升级的最新成果。作为PPmoney 万惠集团潜心研发的智能风控系统，灵机系统2.0全面超越此前版本，在大数据建模、反欺诈技术、反欺诈模型、迭代能力与速度等方面实现全面升级。

现场发布介绍来看，灵机系统2.0借助大数据、机器学习、知识图谱以及信用风险管理模型等最新技术，打造出数据层、模型层、决策层，通过机器学习实现风控全智能化、业务全线上化，为集团借贷业务在贷前、贷中以及贷后提供全方位的智能支持。据了解，灵机系统2.0分为贷前审批全流程系统、贷中生命周期管理、贷后智能催收、巡鹰系统、大数据AI模型五大版块，其以智能化手段，用多重维度方式提升风控决策的质量和效率。

行业人士分析认为，PPmoney 万惠集团的灵机系统2.0本质是大数据技术系统，丰富了风险判定手段。基于系统更多、更高维度和精度的原始数据，能够找到风险控制的成本和客户感受之间的平衡，进而达到一个相对可控的风险承受水平，这是大数据风控的最终目的。也是PPmoney万惠集团规范健康发展的保障。