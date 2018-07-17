上海已全面停用 长春长生狂犬疫苗

晨报记者 徐妍斐

众所周知，狂犬病疫苗是救命针，如果被感染犬只咬伤后未及时注射疫苗而暴发狂犬病，死亡率几乎百分百。然而，近期国家药品监督管理局的一则通告令人吃了一惊：长春长生生物科技有限责任公司在生产冻干人用狂犬病疫苗时存在违法违规行为，幸好被监管部门发现得早，所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售。目前，上海已全面停用长春长生生产的狂犬病疫苗。

企业GMP证书被收回

根据线索，国家药品监督管理局组织对长春长生生物科技有限责任公司开展飞行检查，发现该企业冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》行为。

国家药品监督管理局已要求吉林省食品药品监督管理局收回该企业《药品GMP证书》（GMP：良好生产规范），责令停止狂犬疫苗的生产，责成企业严格落实主体责任，全面排查风险隐患，主动采取控制措施，确保公众用药安全。

吉林省食品药品监督管理局调查组已进驻该企业，对相关违法违规行为立案调查。国家药品监督管理局派出专项督查组，赴吉林督办调查处置工作。本次飞行检查所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制。

据上海疾控消息，目前上海已全面停用长春长生生产的狂犬病疫苗。如已接种过长春长生狂犬病疫苗部分剂次，可选择同样采用“五针法”的其他品牌狂犬病疫苗，按照0天、3天、7天、14天、28天各接种1剂疫苗的程序，完成后续剂次接种。

曾有过疫苗质量问题

国家卫健委发布的全国法定传染病疫情概况显示：2017年，我国共报告狂犬病发病516例，死亡502例。虽然本市的人狂犬病处于低发的状态，每年只有个位数的病例，但是仍有疑似狂犬伤人事件的报道。因此在被猫、狗咬伤或抓伤后仍需及时前往犬伤处置门诊处置伤口、接种狂犬病疫苗并按需接种抗狂犬病免疫球蛋白。

值得注意的是，这并非长春长生首次被发现疫苗生产质量问题。去年11月，长春长生生物科技有限公司生产的批号为201605014-01的疫苗共计252600支百白破疫苗因效价指标不符合标准规定被监管部门要求停止使用不合格产品。