2018年上海市食品安全有奖知识竞赛启动-如何吃对吃好？线上答题来赢大奖

记者 徐妍斐

晨报讯 炎炎夏季，你知道冰箱储存食物的正确知识吗？餐具又该如何消毒？发芽的土豆为什么不能吃？鸡蛋怎么吃才健康？正所谓“民以食为天”，但你知道如何吃得安全，吃对吃好吗？只需动动手指，参与公众号在线答题，回答10道食品安全知识题，答对者可参与两次抽奖，有机会获得2000元大奖。

为引导社会各界积极参与食品安全普法宣传和科学知识普及，国务院食品安全办等19部门组织开展2018年全国食品安全宣传周活动，本市同步开展2018年上海市食品安全宣传周活动。在食品安全宣传周期间，由上海市食品药品安全委员会办公室举办的“2018年上海市食品安全有奖知识竞赛”将于2018年7月19日-31日举行，为期13天。

本次活动采用线上答题的形式，参与者关注进入“上海食品安全信息追溯”公众号，点击“知识竞赛”参与有奖答题，题型包括10道必答题及2道问答征集题。10道必答题从1000道关于食品安全、饮食健康类的题库中随机抽选，2道问答征集题的内容主要为参与者对于食品安全知识方面的需求和对食品安全监管工作的建议和意见。

参与者完成并完全答对所有10道必答题，即有机会获得一次大转盘抽奖机会，随机抽取价值不等的商品电子兑换券一份。每位微信用户仅可参与一次，每日有三次答题机会。所有参与答题，并全部答对的参与者还有机会获得经公证处公证的第二次抽奖活动，抽取特等奖1名（可获价值2000元的奖品一份）、一等奖3名（可获价值1000元的奖品一份）、二等奖50名（可获价值300元的奖品一份）、三等奖100名（可获价值100元的奖品一份）。中奖名单将在“上海食品安全信息追溯”公众号上发布。主办方会通过中奖者在答题时所留的手机号码与中奖者联系，确认身份信息以及奖品快递地址后，将奖品快递给中奖者。