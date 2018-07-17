关门前一天还在推销会员卡 近五百会员寻失联老板维权-经调查，该“上海衡体健身服务有限公司”老板坐拥多家公司，行为涉嫌诈骗

晨报首席记者 叶松丽

“知道自己的店要关门，还忽悠我办了一年期的健身卡，这分明就是诈骗嘛！”近日，在天山路1900号上海衡体健身服务有限公司（以下简称“衡体健身”）门前，新会员王女士气愤地说，她花2000多元办的卡，仅用了一次，店就关门了，老板王某就联系不上了。据会员们统计，目前，受损失的会员有近500人。

令会员们气愤的是，通过公开信息查询，这家店的老板王某竟然在5家健身企业担任法定代表人，并在8家企业任职，还投资了6家企业，最大投资额为1700万元。

健身馆拖欠房租等近百万元

2015年夏天，衡体健身刚开业不久，李先生就办卡成了这家健身馆的会员，“服务和设施都一般，但因为离我家近，价格也便宜，3900元可以用7年，我就办了卡。”

李先生说，他一个星期总会来好几次，健身馆里的每一名工作人员都跟他很熟悉，也有工作人员叫他续卡，或者加钱买更优惠的套餐或者私教课，他都不为所动，坚持7年届满再续卡：“很多会员没有我这样的好运气，多次续卡或者换套餐，被套走了不少钱。”

根据李先生等会员们反映，在关门之前，衡体健身的口风把得很紧，没有暴露出任何异常。因此，即使在房东贴出催款通知，警告要关门的时候，还有人上当办了卡或者续了费。

7月11日，记者来到衡体健身的门前时，电梯按钮的灯虽然还亮着，但是电梯已经停用。记者只好从门边一条通道，爬楼梯上到二楼，但是通向楼梯的消防门也已经紧闭，无法进入。

玻璃门上贴着衡体健身的LOGO，在通道里，记者还看到衡体健身此前的名字——“奥森健身”。李先生说，再之前，这家健身房的名字还叫过“脉博健身”：“虽然健身馆的名字换来换去，但老板一直是王某。”

在房东张贴的《催款告知函》上，房东历数了该健身馆所欠款项：房租、物业管理费、水电费等项，合计957693.82元。

会员们告诉晨报记者，早在6月16日，房东就开始张贴公告催款了，房东明确告知，如果在6月26日之前不交钱，6月28日就会收回物业。后来，房东延后了一天，直到6月29日才关闭水电，收回房屋：“那张告示，有些会员看见了，拍了照，后来在群里发布，我们才知道。因为那张催款告示张贴不久，就被健身馆里的人撕掉了。”

关门前几天多位会员仍被推销办卡

日前，另一名会员陈女士收到了上海市公安局的立案短信，告知她的报警已经作为“刑事案件”在处理。

陈女士告诉晨报记者，他们到警方报案后，警方高度重视，立即展开了调查，了解到房东6月16日就张贴催款告示后，警方认定6月16日之后，该健身馆还在发展会员，推销预付卡的行为，涉嫌诈骗，因此可能会作为刑事案件来处理。

谈到自己受骗上当的经历，陈女士感到很无奈。她告诉记者：“6月26日晚上，他们向我推销健身卡时说，月底了，这个月的业绩还没有完成，工资是按业绩提成的，为了冲业绩，现在买卡非常优惠，到7月1号就没有优惠活动了。”

于是，陈女士就办了一张小孩一对一的游泳卡，3000元。6月28日下午，也就是衡体健身关门的前半天，陈女士第一次带着孩子去游泳，又被业务员缠着办了一张亲子卡，2800元。由于这张亲子卡的开卡日期是9月1日，所以，还没有开卡，老板就消失了。

有同样经历的，还有会员谢女士：“我是6月26日中午接到他们的推销电话，下午去店里办卡的。办的是2000元年卡。”

“我们从健身馆关门那天起，就一直在找老板王某。一开始电话还能打通，王某说健身馆还会重新开业的。但是后来，王某连电话都不接了。”会员王女士说。

7月10日下午，记者拨打衡体健身的老板王某的电话，电话一直处于等待接听状态，最后自动挂断。7月11日上午，记者发送手机短信给王某，截至发稿时，也没有收到王某的回复。

记者了解到，王某在浦东的浦建路也有一家同名健身馆。不过，这家健身馆的注册名称为“上海诺鑫健身服务有限公司”，法人也是王某。目前，该健身馆还在营业中。

记者随后通过相关途径了解到，王某担任法定代表人的企业多达5家，基本上都集中在健身行业。除了上述的“衡体健身”“诺鑫健身”外，还有一家名叫“享瘦”的公司。此外，王某还投资了6家企业，最大投资额为1700万元。而且，他还在8家企业任职，均集中在批发行业。

“一个拥有这么多公司，这么多投资和股权的人，竟然也会卷走我们这点会员费。”陈女士说，不少会员怀疑，王某是不是故意开设健身馆，然后通过办会员卡的形式卷款逃逸。

[业内建议]

不守信用的经营者

应列入“黑名单”

那么，会员们的这种质疑是否成立呢？

一位在上海某知名健身公司从业多年的管理人员直言，目前，健身行业大都是采用年卡以及预先购买课程等形式获取收入，整个健身市场特别混乱，缺乏统一的规范。

据他分析，一个会员从走进健身房，算上物业租赁、器械损耗、沐浴、泳池等人力成本和营销费用等，一次健身成本至少要40元。按一周去三次计算就要120元，一年就是5760元。而衡体健身7年的健身卡只需3900元，显然无法覆盖经营成本，最后可能就开不下去了。

这名业内人士直言，除了高昂的物业成本，健身行业的人力成本也非常高。目前，业务员推销健身卡的提成，普遍达到10%甚至更高，一个私人教练的月收入甚至可能达到2万元至4万元：“一面是高昂的租金和人力成本，一面是低价揽客，随着营运成本入不敷出，最后只能跑路。”

此外，他也坦承，健身行业内的确也存在通过开健身房办卡敛财然后“跑路”的案例：“有些健身房还在装修，器械都没进来，就开始预售会员卡，等到会员卡售出后还没有开业，老板就跑了。”

考虑到健身市场的混乱，他建议，健身行业应该统一行业合同版本，把不守信用的经营者和从业人员列入“黑名单”。