骑共享单车违停？小心交警找到你-先读取单车识别码锁定违法车辆，再通过对接共享单车企业数据平台确定违法人

晨报记者 吴艺璇

接到杨浦交警的交通违法通知时，查某还没反应过来，自己骑共享单车违停，交警究竟是怎么找到他的？

日前，本市公安交警部门通过PDA扫描违停共享单车上的二维码，通过与共享单车企业数据对接平台，确定违停车辆的唯一识别码，就可以由共享单车企业确认违法当事人。

摩拜单车还据此推出禁用规则，即对有交通违法的骑行人采取一定时间段禁止骑行的措施。

识别码确认车，再揪出人

7月12日上午8点半左右，地铁10号线五角场站2号出口附近，一辆摩拜单车停在四平路机动车道上，严重影响了机动车的正常通行。

正在巡逻执勤的杨浦交警发现后，立即对该起违法行为进行调查。民警用PDA扫描这辆共享单车的二维码，通过交警部门与共享单车企业数据对接平台，迅速读取并确定车辆唯一识别码，然后通过摩拜公司查询后台运行单车使用记录和骑行轨迹等数据，确认将共享单车停在机动车道上的违法当事人为查某。

经调查取证，查某对其违法行为供认不讳，民警根据《道路交通安全法》第五十九条的规定，对该骑车人处以30元罚款。最终，在接到民警的通知后，查某主动去交通违法审理窗口缴纳了罚款。

同时，摩拜公司通过数据对接平台，限制该骑车人APP使用等方式进行了警示，该用户会被禁用一天摩拜单车，并降低其以“摩范分”为表现形式的信用值。

记者了解到，除了摩拜单车以外，多家共享单车企业均已实现与公安交警部门的数据对接。在处理共享单车骑行人违停时，交警部门首先确定该共享单车的唯一识别码，确定违法车辆后，再通过数据对接，确定违法人员。

摩拜单车推出禁用规则

记者获悉，实现与共享单车企业的数据对接，是公安交警部门推动互联网租赁自行车数字化执法管理的重要一环。互联网租赁自行车经公安机关交通管理部门审核登记后，方可开启服务功能、上道路行驶，运营企业也将向公安部门开放企业管理平台相关功能权限，为执法管理、监督提供支持。

通过信息数据的及时对接和共享，公安交警部门将强化对企业、车辆和骑车人的管理力度。据透露，在不久的将来，未进行数字化登记的车辆将通过信息技术实现“开不了锁”，公安交警部门也将督促企业及时清运和收回超额度投放车辆。

此外，公安交警部门还将查获的互联网租赁自行车违法信息，定期传递给车辆所属企业，形成企业对用户的信用管理制度。

在信用管理制度上，今年6月，ofo小黄车新一代信用积分体系正式上线，根据用户行为进行信用分级，用户一旦产生不文明行为将扣分甚至扣费，而信用较高的用户有望减免押金。

摩拜单车更是提前跨出一步，将信用值变得更加有“威慑力”：摩拜单车的信用管理制度由作为信用值的“摩范分”和禁用规则构成，即一年内首次交通违法，禁用一天； 连续两次交通违法，禁用一周； 连续三次交通违法，禁用一个月。

违停会收到提示短信

今年6月，摩拜单车在公安交警部门指导下，还在上海内环禁非路段划设了70个禁停区“电子围栏”，骑车人如果将摩拜单车停放在禁止停放的地方，就会收到一条违停提示短信。

7月13日上午9时38分，市民申先生就收到了摩拜发来的违停提示短信：“您在禁停区内停车，将影响您的摩范分，请重新停放至合规停车点。另请注意，在政府规定的禁止非机动车区域骑行属于交通违法行为……”

然而，申先生看到这条短信提醒时已经过去几个小时了。“我不记得短信上具体是哪段行程了，这段时间我骑过好几次。”申先生坦言，他是事后才知道摩拜单车APP的实时地图上有标注具体的禁停区域。

建议禁停区“关不了锁”

“电子围栏”的出现是件好事，但这条看不见的“围栏”也让不少想遵守交规的人感到疑惑，就像申先生一样，许多骑行人并不清楚自己将单车停在了禁停区：“如果单车在禁停区内无法上锁，并且继续计费，对骑行人来说是一种提醒，也更能做到有序停放。”

记者获悉，申先生建议的禁停区域“关不了锁”的想法，在不久后可能会在摩拜单车上实现，这样既精准认定了违停行为，也通过无形的“电子围栏”实现对骑行人的“温馨”提示。

记者还从ofo 小黄车了解到，ofo小黄车目前在杨浦区、浦东新区、徐汇区三个区上线了电子围栏。浦东陆家嘴地区有319个推荐停车区，1个禁停区。同样，如果用户在这些区域没有规范停车，也会收到提醒短信，直接影响ofo信用分。

根据《道路交通安全法》第五十九条：非机动车应当在规定地点停放。非机动车不在规定地点停放，公安机关交通管理部门可处警告或者“5元以上50元以下罚款”；非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的，可以扣留其非机动车。