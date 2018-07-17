上海两年内将彻底告别“传呼电话亭”-无人值守电话亭将保留，以满足应急通信需求

记者 吴正彬

晨报讯 近日，上海电信表示，有人值守电话亭(即俗称的“传呼电话亭”)正在计划逐步开展退网工作，预计将在两年内完成这项工作。不过，为了满足市民应急通信需求，无人值守电话亭将得到保留。

据了解，有人值守电话是公用电话的一种，主要服务对象为城镇居民。自1952年上海试行有人值守电话服务起，该业务经历了一段较为迅速的发展历程，截至2000年年底，全市共有有人值守电话服务站近4000个，电话1.2万部。然而，随着住宅电话的普及和移动通信的发展，上海的有人值守电话自21世纪初开始逐渐退出市民生活，使用公用电话的人越来越少，原先很多有人值守电话亭已经失去了存在的价值。

据上海电信方面介绍，目前有人值守电话亭的使用者主要还是没有手机或不习惯使用手机的中老年人、外来流动人口以及用户在个人移动终端出现问题时的应急使用为主，整体的使用量较为刚性，但同时有效需求量又不大。事实上，不仅是有人值守电话，整个公用电话市场的有效需求近年来都出现了较大程度的萎缩。

目前，上海电信绝大部分公用电话亭及其通话设备的服务年限均已超过10年，同时由于公用电话业务的萎缩导致整个产业链的生产及供给不足，公用电话亭设备发生故障时找不到厂商提供设备和技术支持，许多维修都是靠仓库中剩余的利旧终端零件维持着，这个对公用电话亭的服务保障造成严重影响。

此外，由于公用电话属于铜缆业务，目前还会涉及“光进铜退”与架空线入地等大量迁转或拆机等协调工作，这些都给公用电话业务的维护带来了很多挑战。