AA级以上出租车顶灯可显示考核等级-网约车驾驶员也纳入服务质量信誉考核体系

晨报记者 钟 晖

按照日前实施的新版《出租车服务质量信誉考核办法》（简称 《办法》），出租车驾驶员服务质量信誉考核不仅得到进一步加强，且网约车平台公司和驾驶员也被纳入考核体系。对服务质量信誉考核达到一定等级的出租汽车企业，可在出租车顶灯、车门外侧等显著位置标示企业服务质量信誉考核等级。

建立服务质量信誉档案

新版《办法》细化了出租汽车企业考核等级，在原有的B级、A、AA、AAA级等4个等级的基础上，增加了AAAA、AAAAA两个等级；对驾驶员根据考核分数设定了AAA 级、AA级、A级、B级4个等级。

今后，出租车驾驶员将接受遵守法规、安全生产、经营行为、运营服务等方面的考核，考核期内得分低于3分的，按要求接受培训。出租汽车行政主管部门、出租汽车企业要分别建立出租汽车驾驶员服务质量信誉档案。

按照新规定，出租汽车企业服务质量信誉考核指标包括服务指标，即查看其运营违规行为、车容车貌、驾驶员仪容和行为举止、服务评价、媒体曝光等情况；而网络预约出租汽车经营者服务质量信誉考核指标包括：运营违规行为、车辆及驾驶员资质、服务评价、信息公开、媒体曝光等情况。

如果出租汽车企业报送虚假材料的，一经查实，该周期其服务质量信誉考核等级最高评定为A级，情节严重的，可直接评定为B级。《办法》明确：出租汽车行政主管部门应建立完善出租汽车服务质量信誉公共信息平台，并通过部门网站或其他方式及时公布出租汽车企业和驾驶员服务质量信誉考核结果。主管部门应当加强出租汽车市场监管，充分利用12328、12345等热线电话等多种途径，建立出租汽车企业、驾驶员服务质量信誉信息收集制度。

低等级企业将向社会公布

《办法》还要求对近三年服务质量信誉考核等级连续被评为AAA级及以上的巡游出租车企业，在申请新增巡游车经营权指标时，可优先考虑，或在巡游车经营权服务质量招投标时予以加分； 对服务质量信誉考核等级被评为B级的出租汽车企业，出租汽车行政主管部门应当责令其限期整改，将企业法人及主要经营人信息向社会公布。

对服务质量信誉考核等级AA 级及以上出租汽车企业，可在巡游出租车顶灯、车门外侧等显著位置或移动互联网应用程序客户端上标示企业服务质量信誉考核等级。

在巡游出租车的服务监督卡上可标注驾驶员服务质量信誉考核等级。网约车驾驶员服务质量信誉考核等级由网约车平台公司在移动互联网应用程序客户端上标注。鼓励将出租汽车驾驶员信誉考核等级与其薪资待遇、晋升、培训、辞退挂钩。