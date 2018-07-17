市人大常委会第五次会议24日起召开-将对《上海市住宅物业管理规定修正案（草案）》进行首次审议

记者 何雅君 通讯员 陈高勇

晨报讯 市人大常委会昨天举行第八次主任会议，决定市十五届人大常委会第五次会议于本月24日至27日召开，将对《上海市住宅物业管理规定修正案（草案）》进行首次审议。市人大常委会主任殷一璀主持会议。

会议听取了关于《上海市住宅物业管理规定修正案（草案）》的审议意见报告，决定将该《修正案（草案）》 提请常委会第五次会议审议。据悉，《修正案（草案）》总结了创新社会治理、加强住宅小区综合治理方面的实践经验，立足解决实践中的突出矛盾，围绕明晰物业管理条块职责、完善小区治理架构、规范业委会组建和运作、加强专项维修资金续筹以及打通紧急维修渠道等重点内容，对原有规定作了细化规定，努力回应社会的期盼和常委会执法检查提出的主要问题。

根据会议决定的市十五届人大常委会第五次会议日程安排，25日下午举行全体会议（扩大），市人大代表、在沪全国人大代表将听取关于市政府2018年上半年工作情况的报告，26日上午将分组讨论和评议市政府上半年工作。

会议听取了关于《上海市职业教育条例（修订草案）》的审议意见报告，关于《上海市人民代表大会常务委员会关于修改〈上海市实施宪法宣誓制度〉 的决定（草案）》的说明，关于《上海市单用途预付消费卡管理规定（草案）》（修改二稿）的修改情况报告，决定将相关法规草案提请常委会第五次会议审议；听取了关于本市加强城市公共安全及风险防范情况的报告的说明，关于检查本市贯彻实施《境外非政府组织境内活动管理法》情况的报告的说明，决定将相关报告提请常委会第五次会议审议。

市人大常委会副主任徐泽洲、沙海林、蔡威、肖贵玉、莫负春，秘书长陈靖等出席会议。