华山医院皮肤科昨起 试点“普通门诊全预约制”-■本周内自助机可预约当日下午号源■通过大数据分析保障就诊需求

晨报记者 潘 文

7月16日，复旦大学附属华山医院皮肤科开始试行普通门诊全预约制，患者可在预计就诊日前四周内选择合适的日期和时间段就诊。试行首日，近三分之一的患者选择预约途径挂号，缩短了排队等候的时间。此外，华山医院还将在本周内上线当日下午的预约挂号功能，未来更多科室有望通过普通门诊分时段预约模式缓解“排队就医”难题。

多数患者不知可预约

华山医院皮肤科每年的门诊量超过117万人次，其中普通门诊约98万人次，日均门诊量达三四千，高峰日超过五千。此前专家门诊和专病门诊已经推行分时段预约，但占据皮肤科门诊量“大头”的普通门诊却只能现场挂号，经常出现大排长队的情况。为了方便患者，有效缩短等待时间，改善就医体验，华山医院于7月16日起在该院门诊量最大的皮肤科试点“普通门诊全预约制”。

昨日下午2点，记者在华山医院皮肤科挂号处看到，人工挂号窗口和一站式服务自助机前都有不少患者在排队，有挂号的、缴费的，也有第一次过来就诊建卡的。服务自助机旁边有几位穿着黄马甲的志愿者，不停地为患者答疑解惑。一位志愿者告诉记者：“今天有部分年轻患者是在网上预约了再过来的，不过大多数患者还不了解普通门诊可以预约，是到现场来挂号的。病人问的最多的就是还有没有号，下次应该如何预约。”

挂号处的几个显目位置都摆放着通知标识，上面写着预约普通门诊的途径。通知标识上还标有预约平台的二维码，不少患者在候诊期间都过来扫码了解情况，其中不乏一些五六十岁的患者。

据介绍，每周前两天的上午是患者就医的高峰期，试行首日的上午也出现了病人集中就医的情况。目前门诊自助机从中午12点开始放号，人工窗口从下午1点开始放号，患者就医时遇到上午的号满员之后，则需至少等到12点才能挂到下午的号。为了缓解病人“到得太早”的问题，华山医院本周内将在自助机上上线当日下午的号源预约服务。

记者从华山医院门诊部了解到，普通门诊全预约制试行首日共投放号源3750个，有70多个号没用完，其中有1040人是通过预约途径挂号的。上午最晚10点左右挂号的患者，在中午11点15分完成了就诊。

有爽约号源或可现场挂号

对于试行的“普通门诊全预约制”，不少患者也存在一些疑问和担心。昨日前往华山医院皮肤科就诊的李女士表示：“之前来看病一般都要花费大半天的时间，如果能够像预约专家门诊一样在网上提前预约普通门诊，然后在约定的时间段过来就诊应该会省掉很多时间。不过我也担心一个问题，专家门诊的号要提前很久预约，近几日的一般都预约满了，那么以后如果突然出现皮肤问题，是否会出现普通门诊预约满了、挂不到号的情况呢？”

对此，华山医院表示，医院会结合以往的门诊量进行大数据统计，保证每天放出的号源能够满足就诊需求。如果连续2日到院人数超过预定值10%以上，从第三日下午起，即启动预案，开放增量号源，提供现场加号服务。此外，医院有24小时开放的皮肤科急诊服务，急、重症患者可以随时到皮肤科急诊就医。如果病情较轻，则建议预约第二天的皮肤科普通门诊。

也有老年患者表示，自己不会用手机预约，以后应该如何就诊呢？华山医院表示，70岁以上的老年人可去三楼挂号处的1号窗口挂号，这个窗口在上午和下午会各放出200个老年照顾号。也可让子女用其身份信息进行预约，老年人在就诊时用自己的有效证件就可以看病了，或者通过电话预约等。此外，试行“普通门诊全预约制”后，现场仍会有部分号源可以进行现场挂号，例如当日预约剩余号源、爽约号源等，但可能需要较长的等候时间。不过，号源满了、当天无法挂号的情况也可能会发生，建议尽可能提前预约。