本周上海或 难达酷暑线-今天入伏，近期不如去年　同期炎热

晨报记者徐妍斐报道 今日入伏，我国也正在经历今年以来范围最广、强度最强的一次高温过程，从西到东，从南到北，全国多地被大范围、长时间的高温天气笼罩，“出门五分钟，流汗两小时”的日子又来了。

申城昨天最高气温停留在了33.5℃，体感热而不闷。本周工作日，上海位于副热带高压的南侧，仍以晴热少雨天气为主，从高空到地面都是以东南风或偏南风为主，最低气温在27-28℃，最高气温在34-35℃。另外，周末受东风气流影响，申城将会有分散性的短时阵雨出没。

今天入伏，一年中最热的日子终于来了。今年伏天是一个为期40天的“加长版”，初伏从7月17日-7月26日，共10天；中伏从7月27日-8月15日，共20天；末伏从8月16日-8月25日，共10天。

去年7月中下旬，申城经历了极端高温。2017年7月21日，上海徐家汇站以最高温40.9℃，成为上海自1873年有气象记录以来最热的一天。7月18日至7月28日，上海连续11天达到酷暑日标准，即日最高气温超过37℃，成为上海有气象记录以来，连续酷暑日最长的一次。眼下也已进入7月的下半月，但申城最高气温却相对稳定在35℃及以下，这是什么原因呢？

上海市气象局气象专家表示，由于今年副热带高压的位置和去年不同，上海的天气“淡定”很多。今年副热带高压的中心在海上，中心附近强烈的下沉增温作用不会影响到上海，所以近期不会感觉到去年7月般的炎热。本周，上海最高气温不太可能达到37℃的酷暑线。

盛夏气温也受台风局势的影响。目前在菲律宾附近有大量的热带云团在活动，这些热带降雨云团在副热带高压的减弱以及偏东引导气流作用下，会逐渐向我国东部沿海靠近。未来几天可能会逐渐发展成热带风暴，本市气象部门正密切关注热带扰动的未来走向。