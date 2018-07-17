进口博览会周边地区将实施灯光提升计划-七彩聚虹、梦想筑桥

首席记者 李 芹

晨报讯 还有不到4个月的时间，首届中国国际进口博览会就将在上海举行。随着进博会周边环境综合整治提升工作的不断深入，虹桥商务区还牵头进行了灯光提升计划。如今，备受期待的灯光设计方案主题已然落定——七彩聚虹、梦想筑桥。

虹桥商务区管委会负责人告诉记者，整体灯光设计以简洁、大气、典雅、亮丽为总基调，配合国展中心主题灯光，着眼于国展中心周边、嘉闵高架、北横泾等水系，核心区重点区域为圈层的内外呼应的灯光设计总体布局，目的是全力打造一个别具风格，特色鲜明的梦幻般的灯光世界。

从去年底，虹桥商务区管委会即组织优秀团队，积极借鉴G20杭州峰会、厦门金砖国家峰会在灯光设计方面的先进经验，研究制定多个方案，反复研究讨论，多次到实地查看，数次召开专题会和书面听取各方意见、组织讨论，并在一定范围内公示、征求意见，形成了商务区灯光设计的总体方案，对灯光主题、设计理念、有关原则、具体内容、细节处理、灯光效果、后续管理等方面层层把关，多方与国展中心主题灯光加强衔接和协调。

之所以最终选定“七彩聚虹、梦想筑桥”这一主题，虹桥商务区管委会负责人表示，这一主题契合了进博会、一带一路峰会所提倡的“开放、合作、共赢”的时代主题，也契合了商务区的发展理念，“七彩聚虹”指向的是多元，“梦想筑桥”指向的是联动。

[灯光提升计划部分具体内容]

●国展中心周边

①道路景观照明的总体改造规划

崧泽大道的景观照明，以“印象”为主题；诸光路、盈港东路的景观照明，以“花梦”为主题；会卓路、涞港路的景观照明，以“秋辉”为主题。

②节点景观照明的总体改造规划

涞港路绿地的景观照明，以“七彩蝶舞”为主题；诸光路崧泽大道的花景照明，是以“风清秋荣”为主题；诸光路盈港中路的花景照明，是以“金秋生华”为主题。

●嘉闵高架路

范围：一期施工范围为嘉闵高架闵行段（北翟高架——G50：沪渝高速），北起崧泽高架以北625米处，南至建虹高架以南625米处。位于崧泽高架路至建虹路高架段的嘉闵高架将作为重点照明区域，其余路段作为照明的重要范围，通过光在桥梁载体的夜间传递，体现进博会传递给世界的主旨。

方案：针对桥身运用灯光多变的色彩和缓慢的韵律感，体现桥身连续流畅的线条美； 灯光可以根据不同时间、不同时节、不同主题进行变化，增加进口博览会召开的热烈气氛。整体高架路从纵横向上都有光和光带来的层次，与车来车往川流不息的速度感相媲美。

●北横泾等水系

①小涞港水系

改造范围：从建虹路到杨虹路，全长1350m。

改造方案：将对沿河的防护栏杆安装扶手灯，并在苏虹路、锡虹路等跨小涞港桥下方增设景观灯。

②北横泾水系

改造范围：从建虹路到杨虹路，总长1450m。

改造方案：在河道两侧，景观平台，锡虹路桥、苏虹路桥、舟虹路桥等桥段新增景观灯，亮化整片河域。

③北潮港

改造范围：北潮港联结北横泾和小涞港，三者呈“H”形。

改造方案：将对跨河桥段、河道周边的防护栏杆安装景观灯。

●虹桥商务区核心区

①“空中走廊”

改造范围：由8座过街天桥联结而成，全长约905米。

改造方案：通过在长廊通道两侧安装景观灯，成为夜色中闪现而过的一道飞虹。

②绍虹路、申长路

改造方案：绍虹路两侧原有楼宇建筑较多，建筑立面亮化效果良好，将在建筑顶部安装多盏光束灯，补足绿化夜景照明功能即可。申长路西侧的建筑大多处于在建中，而东侧亮化主要集中在虹桥天街与绍虹路口，因此对该路段破损的灯具进行适当增补。

③其他路段

改造方案：将以已有的建筑为景观节点，保留亮化程度较好的区域，并提亮部分黯淡建筑，对灯光颜色丰富的地方加以控制。为了防止造成光污染，核心区的景观灯在色彩选择上，将突出以暖白为主，黄色光辅助，局部突出彩色的视觉效果。