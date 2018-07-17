申夜星空-天文专家：和大气能见度、行星位置等因素有关

晨报记者 郁文艳

这几天，上海的摄影爱好者、天文爱好者欣喜地发现：居然可以清晰地拍到星空，借助望远镜还可以拍到火星、土星、木星，甚至木星的几颗卫星。上海天文台专家表示，近期的确是观测星空的好时机，大气能见度较高，行星和地球之间的距离也比较合适。

“三星伴月”现身苍穹

市民任先生是一名摄影爱好者，外滩是他最喜欢的摄影地之一。这几天，他发现天空特别透彻，晚上肉眼就可以看到很多星星，所以，任先生接连几天去外滩拍摄星空，“有一天晚上7点以后，还观察到了‘三星伴月’的天文奇观：明亮的行星金星、较暗的狮子座恒星轩辕十四和水星陪伴在月亮周围。”

市民何先生是一名天文爱好者、摄影爱好者和观鸟爱好者。前几天的一个晚上，他用手机对着观鸟用的单筒望远镜拍到了火星、土星、木星，木星周围四颗伽利略卫星也都看得见。

几方面因素缺一不可

“去年这个时候，我也拍到过外滩星空，所以知道今年这几天应该也能拍到，主要还是天空很透彻的关系。”任先生表示。

的确，这几天，白天的蓝天白云让很多市民感觉心情舒畅，“水晶天”也在微信朋友圈刷屏了。晚上，若是前方没有建筑物遮挡，住在高层的居民可以清楚地看到距离一二十公里外的陆家嘴夜景。“我家住在宝山上海大学附近，因为正好前方没有遮挡建筑，晚上从家里阳台望出去，东方明珠、上海中心等建筑非常清楚，夜景很漂亮。”市民余女士表示。

记者在上海市空气质量实时发布系统查询到，7月以来，上海空气质量均为优良，PM2.5浓度最低仅15微克/立方米。

对于难得的星空美景，上海天文台专家汤海明表示，近期的确是观测星空的好时机，夏季上海多海上吹来的东南风，大气能见度较高，前阵子又有台风，天空更加清澈。此外，最近几颗行星和地球之间的位置也比较合适，所以观测得较为清楚，“几方面因素缺一不可，如果仅仅是大气能见度高，行星位置不合适，也不容易观测到。”