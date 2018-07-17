K线钝化多头不急于进攻

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市小幅低开后，冲高回落，盘中国防军工、国产软件、5G、数字中国居板块涨幅榜前列，午后股指继续低位横盘，尾盘虽有回抽，但沪市还是下跌了17点，跌幅达0.61%。成交量又是一个惜售的地量。

资金毫不犹豫加仓

数据显示，4月以来，北上资金买入力度一直不弱，尤其是5月单月净流入达508亿元。从4月以来北上资金每日十大活跃成交股来看，消费、家电依然是其青睐品种。

6月以来，沪深两市共有175家上市公司实施回购，累计回购金额接近70亿元。机构认为，回购增持潮起，有望稳定市场情绪。持续增加的上市公司股票回购反映出公司对于自身内在价值认同和信心。

医疗影像潜力大

2018年前5个月，AI医疗融资数量达79例，较2013年全年增长近4倍，其中药物研发以近百起融资案例数量排名第一，紧随其后的是医疗影像和医疗搜索。

融资数据呈现的结果和AI在医疗领域的实际应用情况也大致相当。按照具体应用划分，根据数据统计：药物研发在全球医疗AI 市场中的份额最大，占比达到35%；智能医学影像市场则为第二大细分市场，并将以超过40%的增速发展。

反弹趋势不变

截至7月11日，上证综指动态市盈率（PE/TTM）从6月12日的13.69倍下降至12.65倍，PB （市净率）从上期的1.52倍下降至1.41倍。目前A股市场已有1401只股票估值不足30倍市盈率，723只股票估值不足20倍市盈率，147只股票估值不足10倍市盈率，A 股市场整体估值或已见底。

技术上，从周K线上看，沪指已经终结了此前的7连阴，这显示在消息面刺激下市场悲观的情绪有所改观，虽然沪市依然受到20日均线的压制，k线也已经钝化，但反弹大趋势不变，回补上方的缺口只是时间问题。而昨日股指回落后，K线进入分时级别调整，30分钟、60分钟已经出现背离，消除分时顶背离需要在10日均线附近再抵抗一下，然后再进行方向选择，如果出现二次探底，那就是一次重新上车的机会。