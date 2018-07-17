风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

大盘终于在上周一扫阴霾，市场整体呈现企稳回升态势。其中，沪指周涨幅达3.06%，终结之前的七连阴走势。创业板指周涨幅达5.01%，企稳趋势更为明显。

“一段时间以来，大家把眼睛都盯在周边的利空上，看不见连续暴跌使得做空动能衰竭，不明白下跌才是最大的利好，更不知道政策面，特别是资金面逐渐放松的事实，而我们在好运营业部一直强调近期定向降准实施释放了7000亿流动性，叠加逆回购到期，净投放2000亿元，流动性总体上较宽松。有资金，大盘就有戏。”高智说。他数次提醒：技术上，近期沪市两次深度V形反弹，回升幅度达到2%以上且成交量有所放大，说明有投资者不畏暴跌，在试探性抄底或者寻找低估值标的建仓，大盘不稳定中凸显聪明资金在布局，在寻找结构性机会。

“是的，这段时间我们反复告知大家，大盘估值已经来到历史底部，但大盘在连遭利空袭击后，多少令多头有点措手不及，细细一想，大A 股就像一个久病的患者，刚出医院还没有一个很好的康复环境配合疗伤，时时刻刻反复一下也是正常的，投资者表现谨慎当然是可以理解的。”郁教授道。中国股市处在绝对的价值洼地。上证综指12倍左右的估值，不仅大幅低于美国的24倍，相对比新兴市场国家的印度（22.8倍）和巴西（18.8倍）也是大幅低估。这些都是绝对的利好。

“现在好在很多个股终于探低成功收复短期均线，市场情绪和K 线逐渐得到修复。沪市已经较长时间保持于5日线及20日线区间内震荡，这种震荡有利于释放20日均线位置压力。”高智说。投资者在本周继续关注科技股、医药股持续上行的同时，可以把眼睛盯住中报预增行情，市场已经进入中报窗口期，业绩因子对股价的影响会明显增加，超预期增长的优质股自然会受到资金追捧，相信近日这一板块定会有赚钱效应。

今日行情预测：整理

仓位：70%