龙口首届海内外高层次人才创业大赛在沪启动

7月16日，“智汇港城·创业龙口”中国·龙口（国家可持续发展实验区）首届海内外高层次人才创业大赛在上海正式启动。大赛旨在引聚海内外高层次人才及团队携高科技项目来龙口创新创业，加快龙口新旧发展动能转换，推动龙口经济高质量发展。

据了解，本次大赛由烟台市委组织部、烟台市人力资源与社会保障局指导，龙口市委、龙口市政府主办，浙江赛创未来创业投资管理有限公司承办，龙口市各产业园区、上市公司及重点企业提供相关支持。

大赛将在全球范围设立欧洲、亚洲、北美和深圳四个赛区，经过海选初审、视频路演赛、现场选拔赛及半决赛、总决赛，历时六个月，最终产生一等奖1名、二等奖3名、三等奖6名、优秀奖10名，一年内在龙口落地的获奖项目最高可获得30万元项目启动资金。

以赛引才 “聚才兴龙”

大赛专门设立3场海外远程视频赛、1场国内现场赛共四场选拔赛，在全球范围寻找高层次人才，并邀请专业投资人团队对报名项目项目的创业团队能力、项目技术创新力、项目可行性、项目产业化前景、项目落户可行性等五方面进行考量，决出20强项目晋级半决赛和决赛。

大赛将对大赛一、二、三等奖和优秀奖3万元、2万元、1万元、5000元的现金奖励，对于龙口市政府有意愿承接落地且承诺一年内在龙口落地的获奖项目，分别给予30万、20万、10万、5万元的项目启动资金。

针对优秀项目，龙口将优先推荐申报山东省“泰山产业领军人才”“外专双百计划”、烟台市“双百计划”等人才工程，入选后可累计获得各级各项人才工程资助资金最高1000万元。

除了政策支持，赛事组委会成立了项目专职服务团队，对总决赛获奖且于大赛结束一年内在龙口落地的项目，实施“服务专员、联系专员、健康专员、助创专员”四位一体的服务体系。“服务专员”为创业人才提供“一条龙”服务；“联系专员”为创业人才提供工作生活中实际问题服务；“健康专员”为创业人才提供“一对一”健康咨询和就医协调服务；“助创专员”为创业人才全程协调解决创新创业中遇到的难题。

源头引才 精准对接

承办方浙江赛创未来拥有丰富的引才经验，探索出一套市场化引才的“浙江模式”，提供一整套海内外高层次人才创业解决方案。

本次大赛不收取参赛选手任何费用，采取网上报名，登陆赛创未来网（www.zjscwl.cn)或关注“赛创未来”微信公众号，可进入“赛事”报名并下载有关资料。

举办大赛让高层次人才项目回国是第一步，更重要的这些项目回来落地后要与当地产业特色相结合，与龙口当地公司资源相匹配，配套浙江赛创未来与龙口专项服务团队的合作服务，能更快落地后茁壮成长。

坐落于胶东半岛被誉为“渤海明珠”的龙口区位优势明显。依托空、港、铁、路立体化的交通网络，龙口实现了与山东半岛、京津冀地区的联动发展。特别是依托东部沿海的地理优势，坐拥龙口港、屺㟂岛港两个天然良港，龙口全面启动“港口提升”工程，积极融入“一带一路”战略，目前已与世界 60 多个国家和地区建立联系，深层次、多领域地开展国际合作，打造更为开放的国际化港口名城。

龙口位于山东新旧动能转换综合试验区核心区，依托中国工业百强县第九位的基础，全面推动高端铝材料、汽车及汽车零部件、轻工制品等传统优势产业向高端化、国际化升级；同时，积极发展新材料、高端装备制造、生物产业、新一代信息技术、节能环保等战略性新兴产业，加速形成经济发展的新动能。