近日，

重新定义超豪华运动旅行座驾的宾利全新欧陆GT亮相上海。永达汽车成员企业——宾利上海-浦东，携一台全新欧陆GT来到于上海浦东唐镇唐郡马会举办的专属私密鉴赏会。该车拥有令人瞩目的枪鱼蓝（Marlin）车身配色，曾在2018北京国际车展上演中国首秀。此次，这一全新力作在华东地区首度亮相，备受各界关注。

领略英伦奢华典范之作与极致生活方式

活动首先由宾利上海-浦东的首席讲师周鹏先生，为现场嘉宾介绍宾利全新欧陆GT车型特点，特别是这款全新车型所带来的全新改变。全新宾利欧陆GT的整体设计、工程研发与手工匠造均在英国本土完成，集澎湃动力、极致性能与手工奢华气度、顶尖科技于一身，出类拔萃的超豪华运动旅行座驾。



随后，每位到场贵宾都由宾利上海-浦东的专属销售顾问进行服务并陪同参观展车和讲解，彰显宾利贵宾的非凡地位。同时，等候嘉宾在上海唐郡马会首席讲师兼马术师Logos的钢琴声中，步入马术殿堂。到场客户在等候赏车的同时，也体验到来自上海唐郡马会提供的马术课程。

此次，一匹金色赛马与的宾利全新欧陆GT共同亮相活动现场。该赛马亲是德国障碍马品种特克纳与阿哈尔捷金马(俗称的汗血马)的后代，拥有着贵族血统和气质。其本身是也匹障碍赛马，曾在俄罗斯参加过FEI三星级别的比赛。除定义超豪华运动旅行座驾，起源自英国的马术运动亦可为独具品味的宾利客户成就非凡生活方式。

无与伦比的超豪华运动旅行驾乘体验与操控性能

全新欧陆GT的动力核心是享誉全球的6.0升双涡轮增压W12 TSI发动机，其经过宾利工程师的改进与调教，性能得到进一步提升，首次与双离合八速变速箱紧密配合，带来更敏捷、更高效的换挡表现。此外，发动机的位置进一步后移，使车身重量分配进行调整，提升了以驾驶者为中心的精准操控与澎湃动态性能。



采用先进技术的全新自适应底盘，配备了先进智能的宾利“48伏动态驾驶系统”，在任何路况下都可保证响应迅捷的驾乘体验和无与伦比的操控性感受。这一全新系统能够控制驾乘舒适性与横向侧倾力，在车辆过度移动时为驾乘者提供缓冲，并且保证轻松、精准的驾乘体验。