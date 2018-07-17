【央视快评】旗帜鲜明将党的政治建设摆在首位

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7月12日，习近平总书记对中央和国家机关推进党的政治建设作出重要指示强调，中央和国家机关首先是政治机关，必须旗帜鲜明讲政治，坚定不移加强党的全面领导，坚持不懈推进党的政治建设。

习近平总书记的重要批示，鲜明回答了巩固党长期执政地位、实现执政使命必须解决好的首要问题，明确了中央和国家机关的根本属性，表明了党的政治建设对革命事业的极端重要性，为做好新时代党的政治建设工作提供了重要理论遵循和强大思想动力。

党的政治建设是党的根本性建设，决定党的建设方向和效果，对党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设起到纲举目张的作用，任何时候都是党建的根本性大问题。党的十九大报告指出：“把党的政治建设摆在首位”。这一重大命题，在马克思主义政党建设史上是第一次，是我们党对马克思主义建党学说的开创性贡献。

万山磅礴必有主峰，龙衮九章但挚一领。坚持党的最高政治领导地位是加强党建工作的本质要求，根本上要看实践。必须用实践、实干、实效来检验。全党同志在任何时候、任何情况下，都要坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导。检验坚决维护的试金石，要看是不是真心忠诚、绝对忠诚；是止于嘴上，还是铭记在心、落实在行，知行合一。坚决维护核心，这是最重要的政治纪律、最根本的政治规矩，决不容许有任何含糊和动摇。

习近平总书记多次强调，加强党的政治建设，要紧扣民心这个最大的政治，把赢得民心民意、汇集民智民力作为重要着力点。党员领导干部要把习近平新时代中国特色社会主义思想作为铸魂之本，夯实党的政治建设的思想根基。真正把科学理论学懂弄通做实，就是对核心的最好追随和忠诚；对核心的赤胆忠诚和坚决维护，就是对科学理论的坚定信仰。要在新时代的伟大实践中，进一步提高党员干部的政治觉悟和政治能力，坚持党的群众路线，牢固树立以人民为中心的发展思想，深入基层、深入群众，把党的科学理论化为亿万群众的行动指南。

纲举而目张。政治建设是新时代党建工作统领一切的“纲”与“魂”，是关键的关键，根本的根本。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定理想信念，保持政治定力，推动全党在革命性锻造中更加坚强。