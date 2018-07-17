习近平点出加强基层党组织建设的关键

党的基层组织是党的全部工作和战斗力的基础，具有鲜明的政治属性，不能混同于一般民间团体、社会组织。习近平指出：“要以提升组织力为重点，突出政治功能，健全基层组织，优化组织设置，理顺隶属关系，创新活动方式，扩大基层党的组织覆盖和工作覆盖。”突出政治功能，要始终坚持党的根本领导这一原则不动摇，持续加强政治建设，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的理论全面武装党组织，凝聚力量。要全面深刻认识和把握加强基层党组织建设的重要性，坚定不移地把党的领导落实到基层的方方面面，不断增强基层党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。基层党组织要善于引导党员干部、各类组织做好群众工作，把党员、群众组织联系起来，确保党的路线方针政策和决策部署在基层落地生根。通过突出政治领导提升基层党组织的组织能力，充分发挥党的领导优势。要保持同人民群众的血肉联系，只有坚持党的根本宗旨不动摇，深深植根于人民群众之中，才能获得强大的凝聚力和旺盛的组织力。

加强各领域党建工作。党建工作是基层党组织日常工作的重要组成部分。习近平指出：“要加强企业、农村、机关、事业单位、社区等各领域党建工作，推动基层党组织全面进步、全面过硬。”农村基层党组织是党在农村工作的基础，是贯彻落实党的方针政策、推进农村改革发展的战斗堡垒，是领导农民群众建设社会主义新农村的核心力量。随着市场经济的不断发展和改革开放的不断推进，农村基层党建工作面临着许多亟待研究解决的新情况、新矛盾、新问题，需要不断改革创新，提高党建水平。在城市中，国企、高校以及其他领域的基层党建工作也面临许多新的挑战。新的形势和任务要求必须统筹协调推进这些领域的基层党建工作，必须做到综合考虑、统筹兼顾，大力推进基层党建工作理念、内容、方式创新，要做到一个一个领域研究突破，一个一个方面巩固提升。要深化党对各领域基层组织的领导，扩大党的影响力，形成新兴领域与传统领域党建工作齐头并进的局面；要聚焦解决党建覆盖“窄”的问题，加强各领域党建工作，实现党的领导、党的工作、党的组织作用在社会各领域的有效覆盖。

探索加强新兴业态和互联网党建工作。信息技术发展一步，党建工作信息化就跟进一步。面对“互联网+”时代层出不穷的新事物、新情况，倘若基层党建工作创新意识匮乏、更新滞后，不能积极利用互联网的内外功能，就不能达到新时代党建工作要求。习近平指出：“各级党委要高度重视信息化发展对党的建设的影响，做到网络发展到哪里党的工作就覆盖到哪里，充分运用信息技术改进党员教育管理、提高群众工作水平，加强网络舆论的正面引导。”传统的基层党建工作往往受限于时空，而互联网有效地扩展了基层党建工作的范围，打破了时空限制。新时代的基层党建工作应把握“互联网+”智能的发展脉搏，利用高新互联网技术优化基层党建工作的基础环节，提高效率，节约资源，按照基层党建工作的特殊规律，把信息网络技术融入党建业务，线下与线上、“面对面”与“键对键”相结合，使基层党建从现实世界扩展到网络空间，从而拓展党的工作覆盖面。

加强支部标准化、规范化建设。党支部标准化、规范化建设是发挥先锋堡垒作用的有力手段。各级党组织要把标准化建设作为基层党建工作的重要抓手，发扬严实作风，坚持落细落小，确保取得实效。没有规矩，不成方圆，首先要以科学的制度保障党的建设，以科学的方法推进党的建设，不断推动党支部建设制度化、规范化、科学化，不断增强党支部的凝聚力和战斗力，从而全面提高党的建设的科学化水平。其次要以扩大党组织覆盖和党的工作覆盖为着力点，突出务实、管用、有效，不断健全完善基层组织体系建设，优化组织设置，理顺隶属关系，做到应建尽建、设置规范、调整及时、体制明晰。要以基层党组织规范化建设为抓手，切实创建一批叫得响、立得住、推得开的基层党组织示范点，通过典型引路、示范引领，不断提升基层党建工作科学化水平。