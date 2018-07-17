A股的加仓机会来临了，下半年反弹？

上半年A股行情跌宕起伏，下半年如何布局已成为众多投资者所关心的话题。上周六，金斧子携手新财富在上海举办了2018中国私募基金高峰论坛。在论坛上，保银投资副总裁马肸珣、思勰投资创始人吴家麒、双隆投资总经理马俊 、言起投资总经理言程序和逸杉资产合伙人蒋骏就2018年下半年有哪些高性价比的投资机会展开了讨论。

保银投资副总裁马肸珣认为2018年下半年短期稍微乐观，两到三个月内可能会有一波反弹。但美元加息，中美摩擦加剧，国内去杠杆，股权质押等风险尚未解除前，A股难言反转。所以在接下来的时间点中，四类资产可能更值得买入：首先是价值类资产，价值投资是所有成功者的特征，选对好股票并长期持有；其次是对冲类资产，既做多也做空；然后是中概股，占据了最好的商业跑道，电子支付、云计算、物联网，扎根于中国最大的内需市场；最后是外汇，比如和美元相关资产，一个国家的经济增速和外汇息息相关，买入外汇资产是一个合适的选择。

思勰投资创始人吴家麒认为要从量化的角度分析A股，市场存在误区，往往过去几年非常好的策略，未来不一定是最好的策略，可能有反转性，投资存在一定周期性。他认为当下主流资产，CTA策略、市场中性策略基金有一定性价比。市场中性策略好处是与市场相关性低一些，上半年表现非常好，导致资金涌入非常多，对收益预期要降低一些。贸易战不确定背景下，未来股市资金会流入商品市场，波动使得CTA具有配置价值。

双隆投资总经理马俊认为A股今年是过山车行情，指数增强具有性价比，选择指数增强，好处是能够跟踪住指数，同时能够做到额外的增强。而言起投资总经理言程序认为2018年投资要做好两点，第一是避险，第二十资产配置。逸杉资产合伙人蒋骏指出目前A股在全球、国内资产估值来看，处于底部区间，在未来两三年时间内不会出现全面牛市，有结构性的机会，同时这个时点也不必悲观，因为中国经济体量很大，会诞生好的公司。（网站首页图：晨报资料制图）

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