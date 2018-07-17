公职人员成“老赖” 法院执行不手软

【诚信建设万里行】

光明日报记者 靳昊

法官一天打7个电话不接、发短信不回，申请人多次约谈避而不见。这位如此牛气的“老赖”，竟然还是一名公职人员。

最近，江苏某监狱狱警蒋某某欠钱不还成“老赖”的故事被直播曝光，其本人也在网上“火了一把”。

原来，蒋某某的妻子王某某经商，夫妻俩曾向银行申请贷款，但因程序烦琐、放款慢等，转而向一家国有贸易信托公司借款270万元。双方签订借款合同及抵押合同，并到公证处办理了公证。双方约定，如借款人到期不还或违约，愿接受法院强制执行并拍卖抵押房产，清偿债务。

前期，蒋某某夫妇都是正常履约。但自去年12月起，他们开始不按期履行合同。该贸易信托公司与蒋某某夫妇联系还款事宜，均被以各种理由推脱。

“你们想怎么样就怎么样，”蒋某某表示，“没有钱还，也不会卖房！”无奈之下，今年3月30日，该公司只得向南京市建邺区人民法院执行局申请强制执行蒋某某、王某某公证债权文书一案。此时，他们已逾期还款近66万元。

据南京市中级人民法院执行指挥中心透露，蒋某某夫妇在南京市各家法院共有7个案件在身，身背近710万元的债务。立案后，建邺法院承办法官立即展开调查。经查，蒋某某夫妇名下有存款余额的多个账户均被其他法院冻结，但他们名下还有汽车、商铺等财产，属于有财产履行能力却拒不履行的情形。

承办法官希望蒋某某本人到法院协调解决执行事宜。他们先与蒋某某电话联系，发现其手机处于短信呼转状态。怕其误认为是骚扰电话，又用办公电话拨打，最多一天打了7次，蒋某某仍未回电。承办法官又用手机发短信，说明是建邺法院找他，让其尽快回电，仍然未果。据执行申请人反映，蒋某某因工作需要，晚上值班，白天可能在家休息。建邺法院执行局于是派法警前往，蒋某某家中仍然无人。建邺法院将蒋某某夫妇纳入失信被执行人名单，也未能引起他们的重视。

执行不能一拖再拖。7月10日，全国法院第十期“决胜执行难”全媒体直播“抓老赖”在南京开展，该案名列其中。当天晚上，执行法官前往蒋某某位于南京核心城区鼓楼区凤凰花园城的住处。房门依旧紧锁，有邻居反映，“这户人家已经有些日子不在这儿住了”。

“破门搜查！”在场法官与南京中院执行指挥中心联络后，得到明确指示。锁匠好不容易打开了房门。执行法官进门后发现，房间整洁有序，一间卧室里面挂着的两个LV包十分显眼。执行法官依法搜查，发现了一些名酒和电子产品。通过网络直播，执行一幕被展现在广大网友面前。

蒋某某终于坐不住了。第二天中午11点半，他主动给承办法官打了电话。法官要求其尽快到建邺法院来解决问题，要么还钱，要么拍卖房产。当天下午3点半，执行申请人联系承办法官，称王某某已联系该公司，希望能尽快解决问题，双方将到法院来进行调解。

下午5点，王某某与公司代理人来到建邺法院执行局。王某某首先表态，案件的事情过错在自己，没有与法院沟通，又称蒋某某有急事无法前来，其全权负责解决案件问题。经磋商，申请人同意蒋某某夫妇分三期履行，在今年9月30日前还清所有欠款，如有一期违约，即拍卖房产。承办法官随即对王某某进行了口头警告：如违约，除拍卖房产外，将对其夫妇予以司法拘留及罚款，绝不姑息。至此，该案终于告一段落。

近年来，一些地方的公权力部门和公职人员逃避债务、拒不履行法院生效判决的事例时常见诸媒体。公权力部门和公职人员成“老赖”，既践踏了法律的尊严，也给党和政府的形象带来了负面影响。“这个案件警示我们的公职人员，作为民众的表率，心要诚、身要正，做了‘老赖’终究逃脱不了法律的制裁。”该案执行法官表示。

《光明日报》（ 2018年07月17日 03版）