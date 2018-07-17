“精准打击”网络赌博

世界杯足球赛期间，公安部指挥部署各地公安机关提前研判、缜密侦查，对各类赌球活动强化“精准打击”。

据悉，在持续遏制实体场所涉赌问题的同时，公安部加强研判新型网络赌博犯罪活动趋势特点，指导各地公安机关重点关注、打击震慑利用体育投注、非法彩票、网游平台等开设赌场犯罪活动。

“世界杯开赛以来，各地侦破赌球刑事案件300余起、打掉赌球团伙100多个，涉案金额逾10亿元。”7月11日，公安部有关负责人表示。

“就算能中奖，玩到最后也一定赔钱”

今年1月以来，北京市公安局接到数起报案，称一款名为“北京赛车PK拾”（以下简称“PK拾”）的博彩游戏在微信群中十分火爆，参赌人员众多。

侦查员通过对赌博软件的深入研究，走访北京市福利彩票中心，发现“PK拾”彩票由中国福利彩票发行管理中心发行组织销售，北京市福利彩票销售机构在所辖区域内销售，是一种赛车主体排列型高频彩票。

“PK拾”每日9时开始至24时结束，每5分钟开一局，全天开奖179次。规则是将10辆赛车编号，下注者可最少选择一个、最多选择10个进行投注，最终以10辆赛车先后抵达终点的顺序为开奖结果。如果下注者下注的号码与对应位置的赛车相同，则为中奖。

在微信群中传播的“PK拾”，则是不法分子以正规彩票为彩头，私下进行坐庄的违法行为。赌博开奖结果与福彩开奖结果一致，但赌博团伙组织者通过操控赌博软件，自由设置赔率，确保多数赌客输，少数赌客赢。

参与办案的北京市公安局机动侦查总队二支队六中队乔警官告诉中国青年报·中青在线记者，不法分子通过提高赔率来提升刺激性，吸引玩家进入。由于网上交易，大家互不相识，一旦出现有人赢得大奖，庄家会立刻将其踢出微信群。

参与“PK拾”博彩游戏的赌客，一般都由“拉手”邀请进群。微信群每天早上9点建群，晚上12点解散，第二天重新组建群。

赌客进群后，通过充值1∶1兑换积分，每次下注需发送固定格式，由机器人软件直接收注。如赌客下注100元买第五赛道获得第一名，即输入1-5-100，投注1元记1分，5分钟公布结果，中奖就加分，没中奖则减分。

一般赢了钱的人会遇到两种情况，一是赢了钱后第二天会被机器人或“拉手”拉入群里继续游戏；另一种是赢了较多钱后，庄家直接把赌客踢出群并“拉黑”。

“前期如果你中奖了，小数额的庄家会赔给你，但是极少有人赚一两百元就走。”乔警官说，“很多人就算赢了，最终也拿不到钱。赌资不受法律保护。有的庄家压根儿不上报赌客的下注情况，赌客输了就直接把钱黑掉。就算能中奖，玩到最后也一定赔钱。”

“PK拾”网络赌博产业链条

经侦查，以李某、唐某某为首的两个在京“PK拾”网络赌博团伙进入警方视线。

唐某某落网后交代，自己从2017年开始沉迷赌博，至今大约输了10多万元。为了能够回本，唐某某就自己“坐庄”。

专案组以李某、唐某某团伙为突破口，查找到其上家赌博软件二级批发商“二周”团伙。他们在河南境内售卖“PK拾”赌博软件，将赌博软件销往全国21个省份。

专案组又以此为突破口，继续查找上家，最终锁定位于福建的黄某某、赖某某团伙。该团伙主要进行“PK拾”赌博软件机器人的研发、技术服务及数据维护等工作。

同时，专案组还查到王某、柴某、曹某等另外3个在京的“PK拾”网络赌博团伙。至此，一条集赌博软件研发、赌博软件贩卖、网络组织参赌的全国“PK拾”网络赌博产业链条清晰呈现。

专案组经层层排查，最终梳理出199条线索涉及除北京外的其他21个省市。

北京专案组出动40余个在京抓捕组，同时派出4个外地抓捕组，分赴福建、内蒙古、广东、河南等地，多地联动、统一行动，一举打掉了7个涉案团伙，现场起获电脑22台、赌博软件7个、pose机5台和大量涉案现金等。

结合现场勘验情况，专案组随后在浙江嘉兴查获赌博活动专用服务器，并获取全国所有“PK拾”网络赌博加密数据460G。

目前，北京专案组已刑事拘留25人、行政拘留16人。

随后，在公安部组织的其他21个省份统一收网行动中，共打掉“PK拾”网络赌博团伙61个，抓获涉案嫌疑人200余名。

“断链”行动

近年来，公安部持续推进打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”行动，仅去年以来就督办指挥各地公安机关破获跨境网络赌博刑事案件7000余起，打掉犯罪团伙3100个，查扣冻结涉赌资金110亿元，打掉非法地下钱庄、网络支付等团伙270余个。

今年年初，公安部部署各地公安机关加大专项打击力度，重点关注研判网络赌博及赌球活动线索，在世界杯赛开赛前已侦破网络赌博刑事案件2500余起，打掉了一大批网络赌球团伙及平台，查扣冻结涉赌资金逾30亿元。

6月中旬，公安部专门部署各地开展了以“知法守法、远离赌博”为主题的全国禁赌宣传活动，通过普法讲座、案例宣传、禁赌安全课进校园、网络直播宣讲等多种形式，揭露各类赌博活动的危害性、欺骗性、违法性，推动加强禁赌社会共治。同时，公安部主动通报、会商相关部门共同强化源头治理，推动下线一批非法彩票及涉赌网站。

世界杯赛开赛以来，各地公安机关侦破赌球刑事案件300余起、打掉赌球团伙100多个，涉案金额逾10亿元。其中，上海市公安机关成功打掉一个以民间借贷公司为掩护的网络赌球犯罪团伙，抓获涉案人员14名。经查，该团伙充当境外赌博网站代理人，组织下线人员赌球押注，从中抽头渔利，涉赌资金逾千万元。

贵州省贵阳市公安机关成功侦破邹某团伙利用境外赌博网站开设赌场案，抓获涉案人员70名。经查，该团伙充当境外赌博网站代理人，组织赌客对“世界杯”比赛押注，从中抽头渔利，涉赌资金逾亿元。

广东省公安机关成功打掉广州、佛山的7个网络赌球团伙，抓获涉案人员107名。经查，该系列团伙充当境外赌博网站代理人，组织赌客对“世界杯”比赛押注，从中抽头渔利，涉赌资金逾亿元。

按照我国的法律法规，利用微信等网络平台进行赌博属于违法行为，达到刑事立案标准的，按照赌博罪、开设赌场罪追究刑事责任。

公安部有关负责人表示，公安机关将持续依法深入打击惩治各类赌博违法犯罪，突出打击犯罪活动的组织者、经营者、获利者和幕后“保护伞”，坚决斩断跨境跨区域赌博犯罪的“人员链”“资金链”“技术链”和“利益链”，切实维护良好社会治安环境和国家经济安全。