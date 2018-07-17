5年来，习近平这样说“金砖”

【编前语】从首次金砖国家外长会议至今，金砖国家合作已经走过十多个年头。在历次金砖国家领导人会晤上，习近平如何评价金砖国家的合作？他强调的金砖国家合作之道是什么？他如何定位中国与金砖国家关系？新华社《学习进行时》为您独家梳理。

金砖国家合作取得丰硕成果

2017年9月3日，习近平在金砖国家工商论坛开幕式上指出，

在过去10年中，金砖国家携手同行，成长为世界经济的新亮点。

10年中，金砖国家探索进取，谋求共同发展。

10年中，金砖国家务实为先，推进互利合作。

10年中，金砖国家敢于担当，力求在国际舞台上有所作为。

2016年10月16日，习近平在金砖国家领导人第八次会晤大范围会议上强调，

金砖国家一步一个脚印，合作不断走深走实，发展为具有重要影响的国际机制，取得了丰硕成果。

这是共谋发展、不断前行的10年。

这是拓展合作、互利共赢的10年。

这是敢于担当、有所作为的10年。

开启金砖合作第二个“金色十年”

2017年9月4日，习近平在金砖国家领导人厦门会晤大范围会议上提出，

我们应该再接再厉，全面深化金砖伙伴关系，开启金砖合作第二个“金色十年”。

第一，致力于推进经济务实合作。

第二，致力于加强发展战略对接。

第三，致力于推动国际秩序朝更加公正合理方向发展。

第四，致力于促进人文民间交流。

2017年9月3日，习近平在金砖国家工商论坛开幕式上指出，

金砖合作正处在承前启后的关键节点上。观察金砖合作发展，有两个维度十分重要。一是要把金砖合作放在世界发展和国际格局演变的历史进程中来看。二是要把金砖合作放在五国各自和共同发展的历史进程中来看。

加强金砖国家伙伴关系

2017年9月3日，习近平在金砖国家工商论坛开幕式上强调，

回望来时路，我认为有3条启示十分重要，应该在今后的合作中发扬光大。

一是平等相待、求同存异。

二是务实创新、合作共赢。

三是胸怀天下、立己达人。

2017年9月4日，习近平在金砖国家领导人厦门会晤大范围会议上指出，

金砖合作之所以得到快速发展，关键在于找准了合作之道。这就是互尊互助，携手走适合本国国情的发展道路；秉持开放包容、合作共赢的精神，持之以恒推进经济、政治、人文合作；倡导国际公平正义，同其他新兴市场国家和发展中国家和衷共济，共同营造良好外部环境。

2015年7月9日，习近平在金砖国家领导人第七次会晤上说，

我愿就加强金砖国家伙伴关系谈几点看法。

第一，构建维护世界和平的伙伴关系。

第二，构建促进共同发展的伙伴关系。

第三，构建弘扬多元文明的伙伴关系。

第四，构建加强全球经济治理的伙伴关系。

2015年11月15日，习近平在金砖国家领导人非正式会晤上指出，

真金不怕火炼。伙伴的意义和价值，不仅在于顺境中共襄盛举，更在于逆境时携手前行。只要我们坚定信心、加强协调，我们的合作就一定能乘风破浪、穿云破雾，让世界对金砖国家的成色有新的认识。

2014年7月15日，习近平在金砖国家领导人第六次会晤上提出，

我们应该坚持开放精神，发挥各自比较优势，加强相互经济合作，培育全球大市场，完善全球价值链，做开放型世界经济的建设者。我们应该坚持包容精神，推动不同社会制度互容、不同文化文明互鉴、不同发展模式互惠，做国际关系民主化的实践者。我们应该坚持合作精神，继续加强团结，照顾彼此关切，深化务实合作，携手为各国经济谋求增长，为完善全球治理提供动力。我们应该坚持共赢精神，在追求本国利益的同时兼顾别国利益，做到惠本国、利天下，推动走出一条大国合作共赢、良性互动的路子。

同金砖国家做好朋友、好兄弟、好伙伴

2014年7月15日，习近平在金砖国家领导人第六次会晤上指出，

中国外交有原则、重情谊、讲道义、谋公正。对大国关系，中国主张不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，共同走和平发展之路。对金砖国家合作，我们尤为珍视，列为外交优先领域，坚持同金砖国家做好朋友、好兄弟、好伙伴。

2013年3月27日，习近平在金砖国家领导人第五次会晤时发表主旨讲话强调，

中国有句古话，志合者，不以山海为远。我们来自世界四大洲的５个国家，为了构筑伙伴关系、实现共同发展的宏伟目标走到了一起，为了推动国际关系民主化、推进人类和平与发展的崇高事业走到了一起。求和平、谋发展、促合作、图共赢，是我们共同的愿望和责任。

2013年3月27日，习近平在金砖国家领导人第五次会晤时发表主旨讲话强调，

加强同金砖国家合作，始终是中国外交政策的优先方向之一。中国将继续同金砖国家加强合作，使金砖国家经济增长更加强劲、合作架构更加完善、合作成果更加丰富，为各国人民带来实实在在的利益，为世界和平与发展作出更大贡献！

新闻链接：

习近平的“金砖情缘”

古语今用，习近平这样描述“金砖合作”