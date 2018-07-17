【壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40年】“八八战略”15年 引领浙江新发展

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：浙江在全面深化改革和对外开放中一直走在前列，经济转型升级也步入了快车道，城乡统筹、区域协调步伐加快，老百姓获得感不断增强。浙江的快速发展很重要一个原因，得益于15年前主政浙江的习近平同志提出的“八八战略”。那么，什么是“八八战略”？它又是怎样指引浙江的发展呢？《新闻联播》从今天起播出系列报道，我们一起去浙江看一看。

今年11月，首届联合国世界地理信息大会将在浙江德清举办。

2016年，G20峰会在浙江杭州召开。

2015年，浙江杭州获得2022年亚运会主办权。

2014年，世界互联网大会永久落户浙江乌镇……

这些年，世界的目光一次次聚焦浙江！

而15年前，民营经济发达、一直跑在前面的浙江，却在中国加入WTO，打开国际市场后，有点跑不动了。

浙江省工业和信息化研究院院长 兰建平：5万件衬衫抵不下一架机床，换句话说，我们当时的产业在附加值真的是不高的，应该说这种（就是）成长的烦恼。

2003年1月，时任浙江省委书记的习近平同志到绍兴调研，当时，绍兴纺织企业上千家，一年就印染布匹200多亿米。

时任浙江省绍兴市经贸委主任 陈忠瑶：200亿米，全世界50多亿人口，给每人做一套衣服还有多。所以我们向习近平同志汇报的时候，自己觉得很自豪。

但习近平同志却敏锐地发现了绍兴发展的短板。

时任浙江省绍兴市经贸委主任 陈忠瑶：结果习近平同志很严肃地说，你们发展地很快，我承认。但是你们发展层次太低，照老路走下去，我估计会碰到天花板了。

土地不够、劳动力不足、东部富西部穷、城乡发展不均衡，是浙江当时发展中必须面对的问题。习近平同志围绕这些短板一个一个走访调研。

浙江省衢州市白沙村村委委员 吴祥水：当时习总书记一坐下来的时候，他开场白就这么说，今天我们到你这个村，希望听到你们讲真话、讲实话。他调研过以后，我们后面感觉得到，我们跟他汇报的东西、存在的问题有落实了。后来就有政策来把这一块的事情给补齐了。

2003年2月25日，习近平同志在报纸上开设《之江新语》专栏，第一篇就是《调研工作务求“深、实、细、准、效”》。

时任浙江省委政研室副主任 郭占恒：他这个调研是切的很深，一边想，一边记，一边谋划。他这样一个谋划，实际上慢慢慢慢形成了对浙江发展一个比较清晰的认识，这个认识就是，弄清楚了改革开放以来，浙江到底有哪些优势？发展当中又遇到哪些问题？存在哪些短板？他再提出下一步推出什么样的战略举措。

习近平同志刚到浙江工作的一年零三个月，他走遍了11个市90个县（市、区）。2003年7月，他第一次系统地提出了“八八战略”。

时任浙江省委政研室副主任 郭占恒：他总结概括出来浙江存在八个方面的优势，还要有实施八个方面的举措，被简称为“八八战略”。

八个优势是指发挥浙江体制机制、区位、块状特色产业、城乡协调发展、生态、山海资源、环境和人文八个方面，八项举措就是分别针对这八个优势提出的落实方法。

浙江省委书记 车俊：“八八战略”是一个系统完整、博大精深的思想体系，也是习近平新时代中国特色社会主义思想在浙江的萌发与实践的集中体现。浙江改革发展所取得的历史性成就，都归功于“八八战略”的正确指引和广大干部群众的共同奋斗。

“八八战略”实施15年来，浙江在全国1.1%的土地上，创造了占全国6.2%的经济总量，城乡人均可支配收入连续17年和33年位居全国第一，城乡收入差距全国最小，全面小康实现水平全国省区最高。