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新华社北京７月１７日电 题：靠改革激发创新活力——二论学习贯彻习近平总书记在中央财经委员会第二次会议重要讲话

新华社评论员

创新决胜未来，改革关乎国运。科技领域是最需要不断改革的领域。在中央财经委员会第二次会议上，习近平总书记就深化科技体制改革、提升创新体系效能作出重要部署，进一步明确通过改革激发创新活力、增强创新能力的实践方向，为突破关键核心技术指明了关键一招。

近年来，我国科技体制改革全面发力、多点突破、纵深发展，在重要领域和关键环节取得实质性突破。从“天眼”探空到“蛟龙”探海，从神舟飞天到高铁奔驰，一系列重大科技创新成果彰显了改革带来的蓬勃创新活力。同时，也应看到，我国国家创新体系整体效能还不强，科技创新资源分散、重复、低效的问题还没有从根本上得到解决，“项目多、帽子多、牌子多”等现象仍较突出，科技投入的产出效益不高，科技成果转移转化、实现产业化、创造市场价值的能力不足。解决这些问题，必须继续深化科技体制改革，敢于啃硬骨头，敢于涉险滩、闯难关，破除体制机制障碍，最大限度解放和激发科技作为第一生产力所蕴藏的巨大潜能。

激发创新活力，改革管理体制和评价机制是关键。要加快转变政府职能，改革重大科技项目立项和组织实施方式，强化成果导向，精简科研项目管理流程，给予科研单位和科研人员更多自主权，为创新加油鼓劲。要改革科研绩效评价机制，建立科学分类、合理多元的评价体系，改革国家科技奖励制度，把人的创造性活动从不合理的人才评价体制中解放出来，把科研人员开展原创性科技创新的积极性充分激发出来。

激发创新活力，要通过改革推进产学研用一体化，解答好“由谁来创新”“动力哪里来”“成果如何用”等基本问题。明确各类创新主体在创新链不同环节的功能定位，完善创新投入机制和科技金融政策，支持龙头企业整合科研院所、高等院校力量，鼓励科研院所和科研人员进入企业，从而建立创新联合体，让各类主体各显神通、形成合力。

激发创新活力，要不断完善科研平台开放制度，坚持开放合作创新。不拒众流，方为江海。自主创新是开放环境下的创新，绝不能关起门来搞，而是要聚四海之气、借八方之力。扩大科技领域对外开放，充分利用国际创新资源，开辟多元化合作渠道，就能在更高起点上推进自主创新，不断取得重大突破。

如果把科技创新比作我国发展的新引擎，那么改革就是点燃这个新引擎必不可少的点火系。坚持以问题为导向、以需求为牵引、以改革为动力，把创新驱动的新引擎全速发动起来，必将为经济社会发展提供强有力的科技保障。（网站首页图：新华社图片）