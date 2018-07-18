全新BMW摩托车 燃擎而至

7月13日，全新 BMW HP4 RACE媒体品鉴会在北京举行。生而赛道的全新BMW HP4 RACE曾于2017年在上海国际车展全球首发，一经亮相便点燃众多车迷热情。作为一款全碳纤维车架摩托车，其极具创新的轻量化车身设计和突破极限的性能表现比肩世界顶级摩托车赛事标准，而全球限量的稀有身份更宣告其在BMW Mo-torrad家族中的显耀地位，唯有心怀激情，不断挑战极限的勇敢者，方有机会与它一起突破极致，征服赛道传奇。

“BMW Motorrad一直致力为每一位摩托车骑士打造真正适合自己的车款。自进入中国以来，便得到广大中国骑士及摩托车爱好者的关注和支持。”BMW Motorrad中国区总监史铭辉（Ekrem Sak）先生在品鉴会上说道，“今天，我们将HP系列中代表最高级别创新和性能的全新 BMW HP4 RACE 带到中国，展现了我们对中国市场的期待和信心！我们也希望，全新 BMW HP4 RACE 的纯粹的赛道基因和极致的骑士精神，能够助力中国的摩托车迷们，实现终极赛道梦想。”

极限，对于他人或许是停止，但对于BMW Motorrad来说，恰恰是一切的开始。全新BMW HP4 RACE再一次用更高、更快、更强的产品力，诠释着BMW Motorrad最本质的品牌基因。它生而纯粹，只为突破赛道的速度极限，于不屈服中，尽显骑士风范。 （老 铁）