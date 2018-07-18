广汽三菱祺智PHEV 强势来袭

上周末，广汽三菱在正大乐广汽三菱首款合资插电SUV——祺智PHEV的上海区域上市发布会，新车在官方指导价20.98万-21.98万元的基础上，结合国地补与终端让利，最终在上海的实际售价为17.38万-18.38万元，为沪上消费者带来绿色汽车生活的全新选择。现在购买祺智PHEV的话，上海消费者不仅可以享受直接上新能源绿牌、36000元新能源补贴、购置税全免等政策福利，还能享受首付只需28000元、2年0利率的金融福利，买车就送专属充电桩，以及可达5000元的置换补贴等众多优惠。

正如广汽三菱汽车销售有限公司销售部部长太田英之所言，作为“五年十款新车”产品导入计划的第四款车型，祺智PHEV 的推出无疑意义重大，“（此举）不仅践行了企业一直以来倡导的'创新汽车生活，守护绿色地球'的企业理念，更成就广汽三菱'三项第一'，即——第一家'双品牌战略'正式落地的合资车企，第一家同时导入两家母公司产品的合资车企； 第一家品牌车型同渠道销售的合资车企。”

（纳 格）