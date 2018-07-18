全新BMW X3 举办新疆穿越之旅

日前，国产全新BMW X3举办了“焕新，探无限”为主题的媒体新疆穿越之旅。本次试驾不同于以往，而是创新性的采用了“接力”形式，全程共分4条线路，每条线路都独具特色。同时，全新BMW X3作为富有探险与进取精神的“X”家族成员，其所强调的动感强健、全地形性能、优异操控性，及无处不担当的产品内涵，也正和新疆这片神奇的地域完美契合。

此次全新BMW X3来到新疆正是怀揣着对大自然的敬仰之心，探索未知的前方；以独树一帜的态度，融入古今文明。浅尝辄止的试驾当然无法满足，在这片神奇的土地上全新BMW X3的浩瀚车队途经了博尔塔拉、伊犁、那拉提、巴音布鲁克、库车、阿克苏最终抵达喀什地区，总里程超过3000公里，并涵盖草原、湖泊、峡谷、戈壁、雪山等自然奇景，迎接怪石嶙峋的谷间小道带来的挑战，逐个攻破险峻的盘山急弯，只为发现柳暗花明后的那一抹自然奇景与丝绸古镇的文化韵味。

我们不仅是一个独立的个体，我们有家人、有朋友、有为之奋斗的事业，在生活中我们应像新疆这片神奇的土地一样，容纳着一切包罗万象，如全新BMW X3一样，无处不担当！ (老 铁)