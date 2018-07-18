上半年车市销量出炉　同比增长4.64%-上汽大众继续领跑 日系品牌竞争激烈

晨报记者 邬思蓓

日前，全国乘用车联席会公布了2018年6月中国乘用车市场销量。6月，狭义乘用车共销售187.42万辆，环比下降0.81%，同比增长2.31%。按车型类别来看，6月份轿车销量96.34万辆，同比增长9.11%；SUV销量73.76万辆，环比下降3.12%，同比下降0.52%；MPV销量12.93万辆，同比下降21.03%。6月，中国品牌乘用车共销售75.77万辆，环比下降3.58%，同比增长0.19%，占乘用车销售总量的40.43%。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售40.09万辆、37.42万辆、18.12万辆、11.41万辆和2.71万辆，分别占乘用车销售总量的21.39%、19.96%、9.67%、6.09%和1.44%。

长城汽车6月销量总计62186辆，1-6月累计销量471515辆，全年销量116万目标完成四成左右。相比目前自主品牌势头正好的吉利汽车，两者之间的差距已经被拉开至29万辆。哈弗H6仅售26279辆，同比下滑25.28%，而旗下的哈弗H8销售0辆，具体原因并未从官方得知，另外旗下哈弗H2等主力车型也有不同程度的下滑。吉利汽车6月份销售新车共128449 辆，同比增幅为45%，而今年上半年吉利汽车累计销量也已达到766630辆，同比大增44%。近两年接受了太多溢美之词的广汽传祺渐渐失去光环。6月份销量178457辆，同比增5.36%。不过支柱传祺GS4销量持续处于下滑的状态，其5月份销量为16096台，6月份已经下滑至14255台，和17年同期31337台的销量相比，同比下滑54.5%。

6月份，日系品牌竞争激烈，水平相当。如果只计算乘用车销量，丰田以68万辆排名日系三强首位。而算整体销量，日产汽车对外公布的720, 447台（乘用车、轻型商用车和整车进口总和）则排名第一。相比丰田和日产，本田2018上半年Honda在中国的终端汽车销量总计为609100台，同比减少6.4%。这与此前东本一系列“门”事件不无关系。

上半年，上汽大众累计销售1020494辆新车，继续位列国内乘用车市场第一。Lavida家族上半年累计销售241433辆。其中5月底上市的全新一代朗逸已累计售出21,207辆，展现出良好的市场潜力； 凌渡上半年销量达到75838辆，同比增长13.1%；桑塔纳品牌前6个月销售146600辆，同比增长12.9%。上汽大众SUV产品累计销售241977辆，相比去年同期增长22.9%。上半年一汽大众累计终端销售新车955803辆（含奥迪进口车），同比增长9.6%。

韩系方面，北京现代或许是2018年上升最快的品牌之一，尤其是和2017年上半年的颓势相比。北京现代今年1-6月累计销售新车总量突破38万辆，同比增长25%，D+S车型占比达到55.7%。轿车阵营中依然是领动和悦动两款拳头产品发挥最为出色。

豪华品牌方面，上半年奥迪累计交付量达306590辆，同比增20.3%。由A4L和A6L组合上半年销量分别达到74741辆和67861辆。奥迪Q5上半年共销售新车61772辆，同比增长12.8%。奔驰上半年在华销量34.8004万辆，同比增长14%。其中S级车、C 级车保持细分市场领先地位。豪华车的第二梯队呈现出很强的消费升级趋势。凯迪拉克继续保持高速增长，1-6月在华销量已超11万辆，同比增长高达39%，除ATS-L 外，XTS、CT6、XT5增幅均达30%以上。

新能源车方面，6月新能源乘用车销售7.17万辆，环比5月下降22%，同比增长74%。1-6月新能源乘用车销量达35万辆，同比增长1.2倍。纯电动车板块，6月前三名为北汽EX系列、荣威Ei5、奇瑞eQ。其中，北汽EX系列销量5708辆； 荣威Ei5销量4661辆； 奇瑞eQ销量4434辆。插电式混动车板块，比亚迪秦、荣威i6、比亚迪送分列前三。销量分别为4606、4028、3012辆。