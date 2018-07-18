“辣趣”无限，美好同行-广汽本田新奥德赛（ODYSSEY）焕新上市

7月15日，新奥德赛“NEW ODYSSE Y START YOUR SPICE JOURNEY”试驾暨上市派对在海滨之城大连举行，广汽本田新奥德赛（ODYSSEY）携全新的跃动外观与舒适配置、全面升级的智能科技等价值焕新而来，售价22.98万元起，它将全方位满足家庭、商务的高品质用车需求，也将为中高端MPV市场带来全新的价值。

近年来，伴随汽车消费升级和二胎政策全面放开，中高端MPV 市场日趋火爆，但就中国市场而言，消费者对MPV的印象仍停留在商务、家庭专用车型上。鉴于此，广汽本田精准塑造了奥德赛“辣爸”座驾专属形象，与目标消费群建立情感共鸣，让它成为能为消费者带来憧憬的车型。今年，为加强与年轻家庭的价值沟通，新奥德赛（ODYSSEY）提出“辣趣”品牌主张，广汽本田第一事业本部副本部长柳泽利之表示：“我们洞察到目标人群‘不放弃自我个性、趣味与追求’等特质，希望赋予奥德赛人格化魅力形象，让它升级成为不仅能服务家庭用车生活、更能助力全家人追求‘辣趣’生活的忠实伙伴。目前，新奥德赛（ODYSSEY）已全面到店，各地消费者可前往广汽本田全国各地特约店品鉴新车。

新奥德赛（ODYSSEY）拥有动感外观的同时，增加了电动座椅和双天窗等豪华配置，并首次搭载了Honda SENSING（安全超感）智能辅助驾驶系统和 Honda CONNECT智导互联系统，在设计、豪华科技配置和车内空间的实用性方面均进行了大幅提升。MPV 也能拥有激发肾上腺素的驾驭乐趣。新奥德赛（ODYSSEY）搭载了Earth Dreams Technology（地球梦科技）动力总成系统，配备2.4L DOHC i-VTEC直喷发动机和高效顺畅的CVT无级变速箱，实现最大功率137kW/6400rpm，最大扭矩243N·m/3900rpm，让出行更具动感。

从2002年第二代导入市场，到2018年迎来新车上市，奥德赛（ODYSSEY）在中国深耕MPV 市场16年、历经四代进化，始终与时代消费者同频共振，截止目前，已收获了超过50万用户的选择和信赖，今 年1-6月 奥 德 赛（ODYSSEY）累计终端销量20,889辆，更是以逆市增长之势展现出良好的销量潜力。此次新奥德赛（ODYSSEY）的焕新上市，为国内MPV细分市场注入新鲜活力，为趋于成熟的MPV市场消费者提供更多元化的选择，也为他们演绎出追求个性、美好、品位的“辣趣”生活可能性。

未来，奥德赛（ODYSSEY）品牌将以不断升级的产品价值感与更具时代感的品牌沟通方式，为更多家庭和商务消费者开启出行与生活的“辣趣”之旅。 （焦坚英）