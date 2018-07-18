江淮新能源iEV6E新品上海区域上市-最高续航390公里

7月12日，在上海嘉定汽车会展中心盛大开幕的2018未来汽车展上，以“科技引领大众e行”为主题的江淮新能源iEV6E新品在上海区域上市，最高续航达到390公里，补贴后售价5.95万元起。

本届展会定位于全球顶级的未来汽车专业展，致力于呈现未来汽车、未来供应商、未来出行方式所构成的未来汽车生态，而充分契合本次展会理念的江淮新能源iEV6E 运动版一经亮相就引来众多观众驻足赞叹，他们对6E运动版的产品配置、续航里程、领先技术给予了极大关注。

江淮新能源一直是国内新能源汽车的领航者，技术领先且创新不辍，这次车展带来的新品iEV6E运动版等精品车型搭载了江淮自主研发的电池热管理系统——电池包液冷技术，这也是展现江淮新能源技术实力领先的最佳写照。液冷技术的突破，意味着江淮新能源在电池热管理系统上已经达到世界先进水平。在性能方面，IEV6E运动版最大续航里程达390km，有着同级超大续航。综合工况里程310km，再搭配高效的单踏板能量回收功能，有效提升17%的续航能力。充电快且安全，快充30%至80%电量仅需30分钟，优异的快充策略，实现了电池安全与寿命协调平衡。动力方面，0-50公里/小时加速仅5秒。

在2018未来汽车展上，江淮新能源汽车展现出了领航业界的绿色智慧出行科技实力。未来，江淮新能源仍秉承“科技引领大众e行”的理念，以迭代研发体系不断推出高性能高品质的电动车产品，努力降低新能源汽车成本，积极推进中国新能源汽车的普及，真正让新能源汽车走进千家万户。

（黄静洁）