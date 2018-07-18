国家统计局公布了2018年6月70个大中城市房价数据-一线稳，二线涨，三线势头得抑制

晨报记者 林劲榆

昨天，国家统计局公布了2018年6月70个大中城市房价数据，6月新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市，达到63和66个，分别较5月增加2个和5个，这是自去年下半年以来，一二手房价格上涨城市数量最多的一个月。

全国房价总体稳定

根据70个大中城市新建商品住宅价格数据，4个一线城市新建商品住宅销售价格持平，二手住宅销售价格由上月下降转为上涨0.1%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨6.3%和4.6%，涨幅比上月分别扩大0.9和0.2个百分点。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨6.0%和4.3%，涨幅均与上月相同。

从环比看，一线城市新建商品住宅销售价格上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，其中北京和上海价格持平，广州和深圳价格分别上涨1.9%和0.3%；二手住宅销售价格与上月持平。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨1.2%和0.7%。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.7%和0.6%。

国家统计局高级统计师刘建伟表示，目前一、一线城市商品住宅销售价格总体稳定，二线城市有所上涨，三线城市上涨势头得到抑制。6月份，各地继续坚持调控目标不动摇、力度不放松，继续严格执行各项调控措施，促进房地产市场健康发展。

上海房价稳中有跌

在全国楼市涨势持续的情况下，上海房价仍然保持了稳中有跌的态势，新房价格与上月持平，今年以来，仅有一个月的新房价格出现环比上涨的态势； 二手住宅价格，则环比下跌0.3%，连续第五个月保持下降。

据业内人士透露，6月后，沪上二手房门店来客量和带看量开始下滑，房东挂牌价格再度显现压力，个别房东继续有主动下调挂牌价格的现象。

有关分析人士表示，7月多个城市升级调控，上海也出台相应政策，对企业购房进行限制，稳定市场情绪同时继续打压投机炒作行为。随着相应政策落地，市场担忧情绪缓解，供应方面有望恢复正常节奏。但考虑到调控的大环境，供求节奏不可能由此逆转，市场将继续维持低位运行格局。