风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

操盘工作室

在目前的行情状态下，除了医药股被中长线看好外，还有什么板块值得关注，高智认为当然是科技股。具体来说，近期科技类股票，如半导体、集成电路、芯片概念股等大放异彩。

科技股之所以被看好，主要是科技板块在新技术革命与新产业中兴中承担了历史使命。一个国家要发展，科技创新能力一定要强，而要使得国家创新能力上台阶，资本市场肯定要支持和配合科技产业的发展。在最新机构评级方面，有42只科技类个股获得机构给予的“买入”或“增持”等看好评级。

“这些信息软件行业的未来发展，说到底是科技能力的比拼。互联网的核心价值是连接，从连接终端到连接用户，再到实现应用互联，最后走向万物互联，其网络的价值和节点是成正比的。软件正是实现互联网核心价值的重要技术。无处不在的软件正在定义整个世界。当前，我们正从SDN走向一个软件定义不断延伸和泛化的时代，未来我们将进入一个软件定义一切的时代，其基本特征表现在万物皆可互联，一切均可编程，并在此基础上支撑人工智能应用和大数据应用。从这一角度看，A股市场中的软件股还是颇有潜力的。”华风道。近期场内大单资金持续对科大讯飞、用友网络、赢时胜、汉得信息、四维图新进行关注。

“除了软件股外，科技股中芯片概念股也是近期表现最亮眼的板块之一，机构预测全球半导体产业受汽车电子、AI、物联网等拉动，今年年产值将达到4630亿美元，同比增长12.4%，再创历史新高，半导体市场持续高景气，使得A股中相关芯片概念股不断被市场追捧。”高智对芯片股一直很推崇，他认为这是目前中国亟需追赶的领域，所以国家在这方面的倾斜政策不会少。

今日行情预测：反抽

仓位：70%