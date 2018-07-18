会普京，特朗普表现“引爆”美政坛

惠晓霜（新华社专特稿）

“丢人”“耻辱”“软弱”……美国总统唐纳德·特朗普16日与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京首次正式会晤“引爆”美国政坛。

反对派：口诛笔伐

仅两人的翻译在场，特朗普和普京闭门会晤超过2小时。在会晤结束后的联合记者会上，特朗普否定美方情报部门的结论而支持普京的说法，即俄罗斯方面没有秘密干扰2016年美国总统选举；把美俄关系跌至谷底归因于双方“都有错”。

按照路透社的说法，特朗普没有顺应他在美国国内的反对者和西方盟友的呼声，就造成美俄关系恶化的任何事件当众指责俄方，“连一个贬义词都没有说”。

特朗普受到来自民主党以及他自己所属共和党的尖锐批评。参议院民主党领袖查克·舒默说，美国历史上没有任何一名总统像特朗普那样支持美国的敌人，他与普京而不是与美国司法、国防和情报部门站在一边，是“自私、危险、软弱”的行为，“把自己（的利益）置于国家（利益）之上”。

舒默说，就特朗普的举动，对许多美国人而言，“唯一可能的解释”是，他有“把柄”在俄方手中。

众议院民主党领袖南希·佩洛西持相同观点，说特朗普在普京面前表现“软弱”，“证明俄方握有总统个人、财务或政治方面的某些东西”。

普京在记者会上否认特朗普数年前以商人身份访俄时，俄方情报部门搜集他的“黑材料”。

共和党内，不少议员同样向特朗普发难。特朗普的党内对头、资深参议员约翰·麦凯恩评价道，“这是记忆中美国总统最丢人的表现之一”，这次会晤是“悲剧性错误”。

参议员本·萨斯说，特朗普把美俄关系恶化归咎于双方、而不是俄方单方责任，是“奇谈怪论，完全错误”； 参议员杰夫·弗莱克在“推特”网站写道：“我从来没有想到，有一天会看到美国总统与俄罗斯总统一起站在台上并把俄罗斯的入侵怪到美国头上。这是耻辱。”

支持者：也有异议

一些被视为特朗普支持者的共和党人对他的表现提出异议，只是语气相对缓和。

前众议院议长纽特·金里奇说，特朗普犯下就任总统以来“最严重错误”，“必须立即予以纠正”；参议员林赛·格雷厄姆说，特朗普错过了当面向俄方就“干扰”选举追责的机会，“会被俄方视为软弱的信号并引发更多问题”。

一些共和党人没有直接批评特朗普，但坚决支持美国情报部门的结论。

众议院议长保罗·瑞安发表声明，说俄方“无疑”干扰了2016年美国总统选举，“这不仅是美国情报部门、也是众议院情报委员会的结论”。他提醒特朗普：“必须明白，俄罗斯不是我们的盟友。”

参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔对媒体发表看法，说“完全相信我们情报部门的评估结果”。

特朗普：“推特”辩解

面对一片反对和批评声，特朗普16日离开芬兰后在总统专机上发布“推特”留言，试图“灭火”。

特朗普重申，他对美国情报部门信心满满，“但我同时认识到，为了构建更光明的未来，我们不能只往后看。作为世界上两个最大的核国家，我们（美国和俄罗斯）必须向前走”。

特朗普同一天接受福克斯新闻频道专访，说美方“通俄”调查阻碍美俄关系发展，如同“打入一个楔子”。

普京同一天接受这家媒体采访，认定俄美关系遭到美方内部政治斗争“绑架”。

美国政界对美俄首脑会晤并非完全持负面看法。共和党籍参议员兰德·保罗说，美国情报部门“充斥心怀偏见的人”，“就这一点，我绝对支持总统”。他认为，美国应该与对手保持外交渠道畅通。