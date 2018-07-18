特朗普当普京面“打脸”美情报部门

惠晓霜（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普16日“加时”与俄罗斯总统普京一对一会晤，随后当着后者的面，公开否定美国情报部门结论，即俄罗斯干扰2016年美国总统选举。

有“私聊”

特朗普与普京当天在芬兰首都赫尔辛基的芬兰总统府举行两人首次正式会晤。

他们面对媒体发表简短讲话，后续进入“私聊”时段，仅各自的翻译在场。一对一会晤原定90分钟，却持续大约2小时10分钟，继而由双方高级官员加入，共进工作午餐。

一名不愿公开身份的美方官员告诉美国有线电视新闻网，特朗普渴望与普京“独处”，以便加深了解、增进私交。另外，由于他与外国领导人交谈细节屡遭泄露，特朗普不愿他人在场。

会晤结束后，特朗普和普京一起举行记者会，介绍交谈内容。

普京说，会晤“坦率、务实”，“成功、有益”。特朗普说，美俄关系处于最坏时期，但“大约4小时前发生转变”，他与普京“详谈”了美俄之间众多分歧。

无“串通”

特朗普在记者会上说，他与普京“耗费大量时间”讨论“干扰”议题。普京证实两人讨论了这件事，重申俄方“从来没有、也没有打算”干扰美国国内选举。

普京承认，他“希望”特朗普当选，“因为他主张俄美关系正常化”，但俄方干扰美方选举的说法“纯属胡言”。

涉及俄方是否掌握特朗普一些年前作为商人访问俄罗斯期间的“黑材料”，普京否认俄方情报部门有搜集外国商人“黑材料”的做法，反问道：“你们真的相信我们会跟踪每一名商人？”

特朗普说，他相信普京的说法、而不是美国情报部门的结论。“我对我们的情报人员信心十足，但我要说，普京总统今天极为强烈地予以否认。”