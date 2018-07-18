晨报特级首席记者 吴飞

有风自海上而来，悠久而鲜活清新。

悠久的是上海充满进取心、创造力和守诚敬业的传统。无论是在窗口前微笑的服务人员，还是在实验室里深思的科研人员，抑或是在书桌边寻找灵感的文创人员，正是他们脚踏实地的工作，源源不断地增强着这座城市的吸引力、创造力、竞争力，他们就是上海，他们是上海品牌的基石。

鲜活清新是上海海纳百川的度量。在对标纽约、伦敦、东京这些世界顶尖的现代化城市，在全球范围内进行竞争的过程中，上海绝不吝于汲取这些城市的成功经验，取其所长、对照己身，打造更具特色、更具全球影响力的上海品牌。

是的，无论是产品还是城市，品牌始终是最具辨识度的标志。“品”，就是要质量高、品质好，需要每一个市民一起去打造；“牌”，就是要有竞争力、影响力，需要全球视野、兼容并蓄。要奋力迈向卓越的全球城市和社会主义国际化大都市，“上海品牌”正是上海既立足当下，又意蕴深远的布局。

在这样的背景下，晨报派出两路记者：一路立足上海本土，记录那些各行各业为打造上海品牌而努力的从业者；一路跨洋渡海，在纽约、硅谷、伦敦、东京等地为上海品牌寻找借鉴，建言献策。希望通过我们的报道，能够为提升上海城市能级和核心竞争力，蓄积更多久久为功的准备，展开更多只争朝夕的决心。