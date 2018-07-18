中超榜首大战1∶1收场-重拾边路进攻，上港逼平鲁能

记者 俞 炯

（晨报济南7月17日电）

长达近两个月的中超休战期终于结束，在周二晚上的第12轮榜首大战中，上海上港客场1∶1战平山东鲁能，两队在积分榜上依旧同分。如果周三晚上北京中赫国安主场赢下河南建业，那么他们将成为中超的新领头羊。

应该说，平局的结果对于上港队来说可以接受，毕竟对手和自己一样是争冠热门，而且还是在客场作战。但赛后上港队主教练佩雷拉却显得十分遗憾，在他看来，球队上下半场的前30分钟都踢得十分出色，没有最后赢下对手，是因为这么好的比赛质量没有能够保持90分钟。

的确，比赛中表现出色的阶段，上港队呈现了球队夏训苦练的收获。

一个是边后卫积极前插，分担攻击线球员的防守压力。无论是于海还是王燊超，都已经前插到了山东鲁能后防线的肋部，帮助边锋胡尔克和陈彬彬，而下半场替补出场的吕文君也赢得了许多边路下底传中的机会。

另一个是武磊被重新安排在了中锋的位置上，将胡尔克放在右边路，利用他边路的突破和传中，定点突击对方的边路防线。上港队扳平比分的进球，也正是源自胡尔克的右边路精妙传中。

除此之外，上港队通过不断传球、穿插和大范围转移，撕开了对手的防线。

上港队的这三个变化，归根结底都是希望做好边路文章，改变上半赛季面对对手密集防守时中路渗透效果不好的顽疾。但就像佩雷拉说的，如果能够90分钟内都能这么踢，那才是真正的进步和强大。