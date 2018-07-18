申花主场迎来天津泰达-登巴巴回归 今首发出战

晨报记者 甘 慧

经过约两个月的休战期，中超联赛重燃战火。今天晚上，上海绿地申花将坐镇主场虹口足球场，迎战天津泰达，这场比赛也将是登巴巴回归申花之后的首场中超联赛。

两年前的7月17日，登巴巴在申花与上港的德比大战中左小腿胫骨腓骨骨折，当时无数申花球迷喊出了“等你回来”，但或许很少有人会想到登巴巴真的能回来。

奇迹发生了，登巴巴不仅重新站在了球场上，而且还回到了申花，回归之后的首场中超联赛，距离他受伤已整整两年。

昨天下午，主教练吴金贵携登巴巴出席了赛前新闻发布会。登巴巴说：“我们已经百分百准备好了，距离上一场在虹口比赛已经两年了，我的上一场正式比赛也是两个月前，明天的比赛我会全力以赴。”

登巴巴被申花球迷称为“虹口之王”，为申花带来了很多进球，甚至在他因伤离开中超的一段时间里，他还占据着联赛射手榜首位的位置。赛前新闻发布会上，有记者问登巴巴，“明天的比赛是否会有进球”，登巴巴回答说：“成为球员的第一天起，我就是为进球而生的，但是球队赢得比赛才是最重要的，如果能够进球帮助球队获胜，这无疑是最好的。帮助球队的方式有很多种，不仅仅是进球。”

确定登巴巴回归之后，吴金贵就开始围绕登巴巴设计战术。昨天，吴金贵说：“两个月的间歇期非常重要。在上半年的比赛中，伤病对球队造成了很大影响，间歇期期间，调整和训练非常有效，队员们都完全康复，大家非常投入。登巴巴的回归对球队是利好，能够帮助球队；明天包括以后的比赛，我们都会做好准备，努力打好每场比赛，我也相信球员们会全力以赴拿下比赛。”

昨天，刚被抽调到一线队的周俊辰、朱辰杰也随球队到虹口足球场适应场地，吴金贵说：“年轻球员的加入对球队非常好，我会让他们慢慢体会中超联赛。明天将会根据比赛决定怎么使用年轻小将。”