“京剧电影工程”《贞观盛事》高温天火热拍摄-“让更多观众了解中国戏曲的优美”

晨报记者 邱俪华 实习生 陈君燕

近日正值高温酷暑天，3D全景声京剧电影《贞观盛事》在车墩影视基地火热拍摄。昨天，记者前往剧组探班。当日拍摄的是影片第三场，是演员阵容较为集中的一场，场面调度大，拍摄任务重。

主演尚长荣表示：“19年前我们欢庆建国五十周年，将新编历史京剧《贞观盛事》搬上舞台。如今在改革开放40周年这个历史节点，我们原班人马再次聚在一起，拍摄京剧电影《贞观盛事》，意义非凡。”

导演滕俊杰告诉记者，大热天，演员们穿着全套京剧行头和服装，老艺术家们处处作表率，调动大家的积极性，还讲述梨园趣事，缓解大家的疲惫。

京剧电影工程

唯一新编剧目

《贞观盛事》是目前入选“京剧电影工程”项目唯一一部新编剧目。京剧电影工程于2011年启动，由京、津、沪等地多家单位共同参与，在首批十部剧目中，上海京剧院承担了《霸王别姬》《萧何月下追韩信》《勘玉钏》 三部剧目的拍摄任务，得到了业内专家的高度评价及观众的一致认可。2017年起，京剧电影工程被列为国家重点文化工程，启动实施第二批十部影片的拍摄工作，上海京剧院再一次承担该项工程的拍摄任务。

新编历史京剧《贞观盛事》 首演于1999年，全剧以“以史为鉴、居安思危、戒奢以俭”为主题，生动展现了一代明君贤臣携手开创盛世的场面，是上海京剧院的新创代表作之一。该剧首演以来屡获大奖，至今已演出百余场，获得了广泛的社会效应，今年1月3日，电影《贞观盛事》舞台预演版顺利上演，为电影拍摄奠定了艺术基础。采访中，上京相关负责人表示，剧院上下将继续发扬“一棵菜”精神，全力以赴地投入电影拍摄工作，为观众呈现顶尖的艺术享受。

此次京剧电影《贞观盛事》由上海电影（集团）有限公司、上海京剧院等联合出品，由滕俊杰执导，京剧表演艺术家尚长荣、关栋天、夏慧华、朱世慧、陈少云等“精品工程”版主演担纲，因原版“长孙无忌”扮演者孙正阳已年近九旬，此番特邀湖北省京剧院名家朱世慧担纲此角。

拍摄细节创新

升级观影享受

《贞观盛事》是上海京剧院与导演滕俊杰的第三次合作，此前他成功执导了京剧电影《霸王别姬》及《萧何月下追韩信》，分别获得了“金·卢米埃尔”奖、第12届中美电影节“最佳戏曲电影”金天使奖、第十届日本冲绳国际电影节“最受欢迎海外影片”奖等重要国际奖项。

昨天在接受记者采访时，滕俊杰透露了《贞观盛事》不同于以往京剧电影的创新点——首先，整个故事的戏剧冲突更强烈，剧情层层反转、处处伏笔，根据电影观赏的心理节奏进行拍摄，让观众获得舞台上没有的满足感；同时，用3D拍摄，电影镜头补充了舞台观赏的盲点，可以让观众看到更多表演细节；此外，拍摄中引进全套的声音制作系统，让这部电影的全景声声音效果达到国际一流水准。

据悉，考虑到电影观众的观赏习惯，该片在剧情和长度方面也作了调整，将舞台版本浓缩成两个小时以内的电影版。同时，在内容和细节上，整个拍摄也精益求精，“现场精美用心的道具要感谢上海电影制片厂的舞美设计师和上海京剧院的工作人员，他们完成了我心目中突破以往京剧电影舞美的戏剧效果。拍摄现场实实在在的布景，其细节程度、专业化程度以及贴合的年代感，不亚于制作一部大片的精细程度。”滕俊杰说，“3D全程实拍和全景声技术二者结合，用创新先导，用科技支撑，以审美托底，京剧电影《贞观盛事》在戏曲电影原来的基础上有了新的提升”。

传承古老艺术

培育更多观众

面对连日来的高温拍摄，老艺术家尚长荣笑言：“之前几部京剧电影的拍摄也都遇上了高温天，今年也不例外，开机时还正好赶上今夏第一个高温天。炎热的夏天给了我们火热的心，我们一定能圆满完成电影拍摄！”

尚长荣也非常自信结合了先进拍摄技术的电影版本，一定可以吸引更多年轻观众爱上京剧这门古老的传统艺术，“电影版的《贞观盛事》不但没有削弱戏曲的艺术性，而且还有加强。这次在电影镜头里，充分展现了戏曲舞台的唱念坐打舞和手演身法步，让美妙古典的东方戏曲艺术和当代先进的3D全景声影视技术密切结合，有利于推动戏曲艺术的传播，也更有利于中国传统艺术走向世界，让更多观众了解中国戏曲的优美。”

据悉，该片于2017年12月20日建组，并于2018年6月26日开机，预计将于本月底杀青。