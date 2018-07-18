中医药走出国门，上药神象布局海外药材基地

随着人们从疾病“治疗”到“预防”的观念的转变，越来越多的人开始认可中药材在预防疾病和健康养生方面的重要价值。如何让中医药更好的走向全世界，加快中药产业的国际化进程是当下急需解决的重大问题。

为了响应国家号召，推进中医药在国际舞台的进一步发展。上海上药神象健康药业有限公司（以下称：上药神象）与加拿大安大略省西洋参规范化种植基地在上海举行了战略合作签约会。

中药材种植基地海外布局

中国作为中草药的重要发源之地，近年来随着人们健康意识的觉醒以及国家对中医药产业的支持，中医药在国际贸易中的地位愈益重要。而要加强我国中医药在国际贸易中的战略性地位，提高药材品质是首要任务。为了确保中药成品的高质量，上药神象一直深耕中医药材基地布局。已先后在国内建立了野山参、石斛、阿胶等中医药原材料基地。与此同时，为了进一步确保药材在源头上的优质化，加快推进中医药国际化步伐。经过多方实地考察，上药神象和加拿大安大略省西洋参规范化种植基地合作，在加拿大设立西洋参基地，引入道地药材，从产品源头确保药材品质的高质量化。

7月16日，上药药材下属上药神象健康药业有限公司与加拿大安大略省西洋参规范化种植基地正式举行了战略合作签约会，签署合作协议。签约会上双方表示，将建立稳定的战略合作关系，在西洋参的种植加工方面展开深入的交流与合作，致力于为消费者提供安全高质量的中药产品。上药神象代表还表示在政府政策的大力支持下，此次深耕加拿大药材种植基地，将是上药神象布局海外中药材种植基地的重要开端！

“品质为先”中医药发展战略

作为一家有着三十年经营贵系参茸药材为主的上海知名企业，神象西洋参是上海家喻户晓的名产品。西洋参别名花旗参，西洋人参，原产于加拿大魁北克与美国的威斯康辛州，可以说加拿大道地西洋参是品质的保证。

此次在签约会上，加拿大签约代表也对西洋参的种植采收加工等工艺做了相关的发言。对于始终坚持好药材是“道地”这一标准的上药神象而言，和加拿大此次的合作也是为了从源头上保证中药产品的高质量化。

上药神象始终坚持“品质为先”的发展战略，视质量为生命从原料到成品进行全产业链的严格把控。上药神象的现代化中药饮片加工基地在行业内率先通过了新版的GMP认证，实现了产品原料的筛选、鉴定，同时进行含量、安全性指标全项检测，严格按照GMP规范生产，确保成品质量的研发生产一体化。

中医药传承 国企身先力行

中医药作为中华民族上下五千年的文化传承，让中医药在国际化舞台上大放异彩是每个企业公民义不容辞的责任。此次神象在加拿大设立西洋参产地种植基地，是上药神象在海外布局基地的新探索，旨在促进中药文化的发展与传承，实现共赢创新的中医药新局面。从药材源头把关，生产出高品质高质量的中医药产品，为弘扬和复兴上海本土医药品牌做出努力，为中医药的文化传承开辟一条新道路，为推动中医药走向国际化舞台尽一份绵薄之力！

(郑鹤敏）